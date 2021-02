Ces femmes qui ont occupé les fonctions de présidente en Afrique

Il y a eu jusqu'ici une soixantaine de femmes présidentes dans le monde dont 17 par interim et deux chancelières. Onze présidentes sont en poste actuellement, dont une en Afrique, Sahle-Work Zewde, élue à la tête de l'Ethiopie le 25 octobre 2018.

L'Afrique a déjà eu douze présidentes dont sept par intérim. Bien que certaines aient exercé pour de très courtes durées, ces personnalités ont ouvert la voie à de nombreuses femmes qui tentent leur chance en politique sur le continent.

Libéria: la pionnière "Ma Ellen"

Parmi ces pionnières, nul doute que la plus connue est Ellen Johnson Sirleaf, qui, le 16 janvier 2006 est devenue la première femme présidente élue en Afrique, et également la présidente africaine qui est restée le plus longtemps au pouvoir, grâce à sa réélection en 2011 pour un second mandat qui s'est achevé le 22 janvier 2018.

En tant que spécialiste de la finance ayant fait ses armes à la Banque mondiale, Mme Sirleaf s'est engagée, dès le début de sa présidence, à réduire la dette nationale, qui s'élevait à près de cinq milliards de dollars en 2006. En 2009, le gouvernement a racheté la dette à un taux réduit de 97%, le plus élevé jamais enregistré pour un pays en développement.

Une année plus tard, le pays a atteint le point d'achèvement de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE), ce qui lui a valu un allégement de la totalité de sa dette extérieure. Pour préserver la voie de la guérison vers la normalisation économique, Mme Sirleaf s'est alors engagée à suivre une ligne de conduite salvatrice: empêcher les emprunts non viables en les limitant à 3% du PIB.

Malawi: Joyce Banda a réduit son propre salaire

Au Malawi, la vice-présidente Joyce Banda est devenue présidente le 7 avril 2012, à la suite de la mort soudaine du président Bingu wa Mutharika. Elle a dirigé le pays jusqu'au 31 mai 2014, après avoir échoué à la présidentielle face à Peter Mutharika, frère cadet du défunt président.

Fervente militante des droits des femmes, elle est la fondatrice de plusieurs associations féminines, dont l'Association Nationale des Femmes d'Affaires (NABW). Son succès l'a incitée à aider d'autres femmes à atteindre leur indépendance financière et à briser les cycles de violence et de pauvreté. En 2014, Forbes l'a désignée 40e femme la plus puissante du monde et la femme la plus puissante d'Afrique.

Au plan économique, Mme Banda a relevé plus d'un défi, notamment en lançant, dès les premiers jours de sa présidence, une offensive diplomatique pour rétablir les relations internationales du Malawi, qui avaient été considérablement détériorées sous l'administration Mutharika. En 2012, elle a par ailleurs réduit son salaire de 30% dans le cadre de mesures d'austérité.

Une scientifique au pouvoir à Maurice

Agnès Ohsan-Bellepeau a été présidente par intérim de Maurice en 2012 et Ameenah Gurib-Fakim, chercheuse reconnue en phytothérapie et biodiversité, a été présidente de juin 2015 à 2018. La nomination de cette dernière a été approuvée à l’unanimité lors d’un vote à l’Assemblée nationale. Mme Gurib-Fakim a travaillé à faire connaître le réchauffement climatique et à promouvoir de nouveaux investissements dans la science et la technologie à Maurice.

En tant que scientifique, elle a réalisé un travail académique hors norme et rédigé une vingtaine d'ouvrages sur la phytothérapie. En juin 2016, elle figurait dans la liste Forbes des 100 "femmes les plus puissantes du monde" et 1ère parmi les 100 femmes influentes en Afrique sur la liste 2017.

Ameenah Gurib-Fakim a démissionné de ses fonctions de présidente de Maurice le 23 mars 2018, après le 50e anniversaire des célébrations de l'indépendance, en plein milieu d'un scandale financier.

Les présidentes intérimaires

La femme d'affaires et avocate d'entreprise Catherine Samba-Panza a été présidente de transition de la Centrafrique du 23 janvier 2014 au 30 mars 2016, au cours d'une période des plus troubles et complexes de ce pays, qui peinait à sortir d'une rébellion armée en 2013 ayant chassé du pouvoir François Bozizé.

Son expérience dans les affaires a développé sa farouche opposition à la corruption. Catherine Samba-Panza est également une ardente promotrice des droits des femmes. En tant que membre éminente de l’Association des Femmes Juristes de Centrafrique, elle a œuvré pour une plus grande inclusion des femmes aux postes gouvernementaux et pour les droits des victimes de violence en Centrafrique et dans la région des Grands Lacs.

Mme Samba-Panza a tenté, à plusieurs reprise, de faire entendre raison aux milices armées, à commencer par cette première déclaration devenue célèbre: "J'appelle mes enfants, en particulier les anti-balaka, à baisser les armes et à arrêter tous les combats. Il en va de même pour les ex-Séléka. Ils ne devraient pas avoir peur. Je ne veux plus entendre parler de meurtres et assassinats. A partir d'aujourd'hui, je suis la présidente de tous les Centrafricains, sans exclusion."

Si son appel à des pourparlers entre les deux parties au conflit avait été bien accueilli à l'époque, aujourd'hui, plusieurs groupes armés contrôlent toujours les trois quarts du pays. Forte de ce triste constat, Catherine Samba-Panza s'est portée candidate à la présidentielle du 27 décembre 2020, remportée par le président Faustin Archange Touadéra.

Sylvie Kinigi, la rassembleuse du Burundi

Sylvie Kinigi a été Première ministre du Burundi du 10 juillet 1993 au 7 février 1994 et présidente par intérim du 27 octobre 1993 au 5 février 1994. Les aléas de la guerre civile l'on poussée à occuper les deux postes.

Après une éducation religieuses dans une école belge pour filles, Sylvie Kinigi a étudié l'économie à Bujumbura. Mariée à 19 ans à un professeur et devenue mère de quatre enfants, elle poursuivit ses études. Alors engagée en politique dans le parti au pouvoir, elle a fait changer les lois et à mettre en œuvre des mesures économiques et sociales pour les femmes. En 1991, elle est parvenue à réduire les dépenses militaires et à mettre en œuvre un programme de réforme, en tant que conseillère du premier ministre.

Après les élections de 1993, le vainqueur de la présidentielle, l'opposant Hutu Melchior Ndadaye, a nommé un cabinet multi-ethnique, avec une Première ministre Tutsi, Sylvie Kinigi, qui s'est aussitôt engagée à faire de la réconciliation sa priorité absolue.

Un pari réduit à néant quelques mois plus tard, lors de l'assassinat du président Ndadaye et de six de ses ministres, qui marquera le début de la guerre civile. Malgré le chaos, Mme Kinigi parvint à rassembler une quinzaine de ministres pour continuer à gouverner, devenant ainsi présidente par intérim.

En janvier 1994, le Parlement élit le Hutu Cyprien Ntaryamira à la présidence pour le reste du mandat de M. Ndadaye. Mme Kinigi démissionne de son poste de Première ministre lors de l'investiture de M. Ntaryamira et quitte le pays.

Rose Francine Rogombé entre deux Bongo au Gabon

Le Gabon, qui a aujourd'hui une Première ministre, a également bénéficié de l'une des dirigeantes les plus pragmatiques qui soit, Rose Francine Rogombé qui, en tant que présidente du Sénat, a exercé la fonction de présidente par intérim de juin à octobre 2009, après la mort du président Omar Bongo le 8 juin 2009, le temps de préparer les élections qui ont vu la victoire d'Ali Bongo, du fils du défunt chef de l'Etat.

Après avoir conduit une transition exemplaire pour l'organisation de ces élections, la "dame de fer" a repris son poste au Sénat. En reconnaissance de son travail dans la conduite du Gabon pendant l'élection présidentielle anticipée, Marcel Sandoungout, le sénateur le plus âgé à l'époque, lui a remis une médaille d'honneur à l'occasion de son retour. Lors des élections sénatoriales de décembre 2014, une autre femme, Lucie Milebou Aubusson, a été élue pour succéder à Mme Rogombé à la présidence du Sénat, le 27 février 2015.

Rose Francine Rogombé, présidente de la fondation des juristes gabonaises, secrétaire d’État à la Promotion de la Femme dans les années 1980, s'est en effet illustrée dans son parcours politique qui lui aura permis de démontrer ses compétences et qualités exemplaires lui ayant même valu le respect des opposants au régime jusqu'à son retrait de la vie politique quelques semaines avant son décès le 10 avril 2015, à Paris, à l'âge de 73 ans.

Lors de ses obsèques nationales, Laure Olga Gondjout, médiatrice de le République, a déclaré que c'était une référence pour “ses jeunes soeurs”, et a exprimé sa fierté pour son parcours. Mme Rogombé, qui a laissé derrière elle une famille nombreuse, est la mère de Madeleine Berre, actuelle ministre de l'Emploi et de l'Innovation.

La matriarche du Libéria, Ruth Perry

Ruth Perry a été présidente par intérim du Conseil d'État du Libéria du 3 septembre 1996 au 2 août 1997, à la suite de la première guerre civile. Ancienne enseignante, sénatrice et banquière, mère de sept enfants, Mme Perry a été très active dans les mouvements de la société civile tels que la Women Initiative in Liberia, Women in Action for Goodwill et l'Association of Social Services, qui cherchaient à mettre fin à la guerre civile.

Le 18 août 1996, la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest a négocié un cessez-le-feu entre les factions belligérantes du Libéria et annoncé que Ruth Perry remplacerait Wilton Sankawulo à la présidence du Conseil d’État dans un gouvernement intérimaire.

“En septembre 1996, Perry s'est rendue dans les comtés de Bomi et de Grand Cape Mount pour constater les souffrances des populations et a appelé à une aide humanitaire rapide. Elle a rallié son soutien au processus de paix libérien lors d'un discours passionné à l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 9 octobre 1996; et elle a traversé le pays avant le désarmement pour exhorter les combattants à déposer les armes”, a commenté en 2002 le professeur Adekeye Adebajo, directeur de l’Institut pour la pensée et la conversation panafricaine de l’Université de Johannesburg en Afrique du Sud.

Les présidentes de quelques jours: Ivy Matsepe-Cassaburi et Carmen Pereira

Ivy Matsepe-Cassaburi a servi quelques jours en 2005 en Afrique du Sud, ainsi que Carmen Pereira en 1984 en Guinée Bissau.

Ivy Matsepe-Cassaburi a brièvement été présidente par intérim lorsque le président Thabo Mbeki et le vice-président étaient à l'extérieur du pays. Elle a ensuite été choisie comme chef de l'Etat à titre intérimaire le 25 septembre 2008 pendant 14 heures, entre la démission de Thabo Mbeki et l'entrée en fonction de Kgalema Motlanthe.

Ivy Matsepe-Cassaburi a été la première personne noire et la première femme présidente de la South African Broadcasting Corporation (SABC), média d'État. Elle a également été Première ministre de l'État Libre entre 1996 et 1999 ( 3 femmes ont occupé ce poste après elle) et ministre des Communications d'Afrique du Sud jusqu'à sa mort en 2009.

La Bissau-Guinéenne Carmen Pereira était la fille de l'un des rares avocats africains de la colonie portugaise de l'époque. Elle s'est mariée à un jeune âge et son mari et elle-même ont été impliqués dans la guerre d'indépendance de la Guinée-Bissau contre le Portugal à la suite de la vague de décolonisation dès 1958 et s'est illustrée comme leader et commandant révolutionnaire dans les années 60. Elle a servi seulement trois jours en tant que présidente par intérim en 1984. Carmen Pereira est décédée à Bissau le 4 juin 2016.