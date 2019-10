L'Afrique du Sud accueillera la Coupe du monde de rugby à 7 en 2022

La ville côtière du sud-ouest du pays organisera en septembre 2022 cet événement de trois jours au Cape Town Stadium, d'une capacité de 55.000 places, a indiqué la fédération internationale réunie à Tokyo en marge de la Coupe du monde de rugby à XV.

L'Afrique du Sud a été préférée à dix autres candidats: Allemagne, Argentine, Écosse, France, Iles Caïmans, Inde, Jamaïque, Malaisie, Qatar, et Tunisie.

Le rugby à VII, plus spectaculaire et rapide que la version à XV, a fait son entrée au programme des Jeux olympiques en 2016 à Rio et sera à nouveau au rendez-vous à Tokyo-2020.

Les dates exactes de la Coupe du monde 2022 restent à définir, pour cet événement qui réunira 24 équipes masculines et 16 équipes féminines.

Chez les hommes, la Nouvelle-Zélande est la nation la plus titrée depuis la première Coupe du monde en 1993 avec trois sacres, dont les deux dernières éditions en 2013 (Russie) et 2018 (États-Unis). L'équipe féminine aussi est la plus titrée, remportant en 2013 et 2018 deux des trois Mondiaux organisés jusque-là.