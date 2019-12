Italie : La ligue de football s'excuse pour ses singes anti-racistes

La Ligue italienne, Serie A, s'est excusée après que des images de singes aient été utilisées dans des illustrations pour une campagne anti-racisme.

La ligue a reçu de vives critiques de la part des clubs italiens AC Milan et Roma ainsi que des organisations anti-discrimination pour les affiches.

"J'ai réalisé que c'était inapproprié", a déclaré le directeur général de la ligue, Luigi De Siervo, dans un communiqué.

L'artiste Simone Fugazzotto avait défendu sa création en disant "nous sommes tous des singes".

Le problème survient moins de trois semaines après que les clubs se soient engagés à lutter contre le "grave problème" du football italien.

Milan a déclaré qu'ils étaient "fortement en désaccord" avec l'utilisation de singes, tandis que les Roms ont exprimé leur "surprise", ajoutant: "Nous comprenons que la ligue veut lutter contre le racisme mais nous ne pensons pas que ce soit la bonne façon de le faire".

Le corps anti-discriminatoire Fare a déclaré qu'il était resté "sans voix" et que la campagne ressemblait à une "blague malade", tandis que Kick It Out a ajouté que l'utilisation de singes était "complètement inappropriée".

De Siervo a ajouté: "Ce qui ne peut être remis en question, c'est la condamnation ferme et constante de la Serie A contre toutes les formes de discrimination et de racisme, et nous nous engageons à éradiquer cela de notre ligue bien-aimée."

"La Serie A travaille sur sa campagne officielle contre le racisme, qui ne peut pas être identifiée avec le travail de Simone Fugazzotto, et elle sera présentée fin février."

En novembre, Mario Balotelli de Brescia a qualifié les fans qui lui criaient des injures racistes de "mesquin" et "imbéciles".

Romelu Lukaku, de l'Inter Milan, a déclaré que les sévices qu'il avait subis en septembre, lorsque des supporters de Cagliari avaient fait des bruits de singe après que l'attaquant belge avait infligé un penalty à leur équipe, avaient montré que le match "reculait".