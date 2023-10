Israël - Hamas: "La seule solution doit être politique, pas militaire", explique Leila Shahid, membre de l'OLP

Voir plus Show less

"La seule solution doit être politique, elle ne doit pas être militaire", a déclaré Leila Shahid, ancienne déléguée de l'’Organisation de libération de la Palestine (OLP) auprès de l'Union Européenne, dans une interview accordée à VOA Afrique. Elle appelle le président Joe Biden et les dirigeants arabes à travailler pour la mise en œuvre des accords d'Oslo, qui préconisent deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte. Elle souligne le long délai d'attente de trente ans pour cette réalisation. Leila Shahid condamne à la fois les crimes commis par le Hamas et la répression de l'armée israélienne, en expliquant qu'un État fort n'a pas besoin de recourir à des châtiments collectifs. Elle affirme que "Israël peut se défendre par tous les moyens sauf la vengeance", soulignant que cela a un coût élevé pour tout le monde.

La guerre entre Israël et le Hamas palestinien sera au centre d'un sommet quadripartite mercredi à Amman réunissant le président américain Joe Biden et les dirigeants de Jordanie, d'Egypte et de l'Autorité palestinienne, un rival du Hamas basé en Cisjordanie occupée.