Gymnastique : 8 ans de suspension pour l'entraîneuse américaine Maggie Haney

Maggie Haney, 42 ans, apparaît sur la liste des personnes suspendues publiée sur le site de USA Gymnastics, avec une sanction courant jusqu'au 30 avril 2028.



Elle est accusée selon la presse américaine de maltraitance envers des athlètes, les obligeant à s'entraîner malgré des blessures.

Deux de ses illustres disciples, Laurie Hernandez (médaillée d'or au concours par équipes à Rio-2016) et Riley McCusker (membre de l'équipe championne aux Mondiaux-2018 à Doha), ont apporté des éléments à charge à la commission chargée de statuer sur son sort, rapporte le New York Times.

Laurie Hernandez a témoigné contre elle et Riley McCusker a écrit une lettre critique, selon The Orange County Register.



Interdite d'entraîner tout gymnaste d'un club affilié à la fédération, elle devra en outre passer une période probatoire de deux ans si elle souhaite revenir après sa suspension.



Sa mise à l'index vient déstabiliser un peu plus la gymnastique américaine, déjà choquée par le cas de Larry Nassar, ancien médecin de l'équipe nationale condamné en 2018 à une lourde peine de prison pour avoir sexuellement agressé des dizaines de sportives.