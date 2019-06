Grand spectacle au Mondial 2019: l'Australie remonte le Brésil

L'Australie se rachète de son entrée manquée contre l'Italie (2-1) dans ce groupe C relevé.

"C'est une des plus belles performances du football australien, je suis très fier des filles", a salué leur sélectionneur, Ante Milicic.

Les Brésiliennes devront impérativement finir le travail contre les "Azzurre" mardi, pour gonfler les trois points déjà pris contre la Jamaïque (3-0), mais sans la Parisienne Formiga, suspendue et blessée au pied.

Elles peuvent se mordre les doigts d'avoir gaspillé leur avance, acquise grâce à un penalty de Marta 27 s.p.) et le but magistral de Cristiane (38), au terme d'une action collective. Mais les "Matildas" étaient un brin au-dessus, dans le jeu collectif et dans l'envie.

L'opposition de style a donné toute sa saveur au match. Moins bien organisées mais plus instinctives, à l'image de la formidable Debinha, les Brésiliennes ont d'abord frappé en contres.

Marta, remise de sa blessure à la cuisse gauche qui lui a fait manquer le premier match, a ouvert le score sur penalty (27 s.p.) avant de sortir à la pause.

La faute est venue d'Elise Kellond-Knight, qui a légèrement tiré par le maillot Leticia Santos et l'a déséquilibrée.

- Le plus beau but -

Puis les Brésiliennes ont marqué peut-être le plus beau but depuis le début de la compétition: après un petit-pont de Tamires sur Emily Gielnik, la latérale a parfaitement lancé Debinha dans la profondeur, dont le centre a été parfaitement repris d'une tête décroisée par Cristiane.

La buteuse auriverde revient ainsi à une longueur de l'Américaine Alex Morgan (5 buts) après son triplé contre les "Reggae Girlz".

Mais les "Matildas" n'ont pas baissé les bras. Après des tentatives de Tameka Yalop (43) et Gielnik (45), elles ont décroché la réduction du score juste avant la pause, Caitlin Foord reprenant en force une déviation de Chloe Logarzo dans une défense brésilienne submergée (45+2).

A la mi-temps, Vadao a remplacé ses deux stars, Marta par Ludmila et Formiga par Luana. Formiga a été touché au pied, a expliqué le sélectionneur. A 41 ans, elle s'est épuisée à passer une mi-temps à chasser seule les deux milieux avancés de l'Australie, dont l'increvable Tameka Yalop.

Pour la deuxième période, Vadao a aussi troqué son 4-1-4-1 pour un 4-3-3 calqué sur celui des Australiennes. Mais cela n'a pas empêché le retour des Océaniennes, sur centre de Chloe Logarzo transformé en but (58), personne ne le touchant, ni Samantha Kerr, la destinatrice, ni les Brésiliennes.

Kerr, la star australienne, n'a pas marqué, mais elle a poussé Monica à marquer contre son camp (66). L'attaquante était hors-jeu, signalé, sur l'action, mais elle n'a pas touché le ballon. Après consultation de la vidéo, la Suissesse Esther Staubli a finalement accordé le but.

Les Brésiliennes ont poussé jusqu'au bout, et réclamé un "penalty évident", selon Marta pour un ceinturage sur Andressa. "Il y a de quoi être en colère", a pesté la star brésilienne.

Mais les Australiennes, plus fraîches, ont tenu. Toutes les actrices de ce match ont en tout cas offert une très belle publicité au foot féminin.