Football : L'UEFA pousse pour achever la saison

"Une variété d'options concernant le calendrier" des compétitions nationales et européennes de clubs a été présentée mardi midi lors d'une réunion téléphonique avec les 55 fédérations membres, a écrit l'UEFA dans un communiqué sans préciser de dates.



La presse a évoqué ces derniers jours la possibilité de terminer les championnats nationaux au début de l'été et d'achever la Ligue des champions au mois d'août.



Les compétitions de football sont suspendues dans l'immense majorité des pays d'Europe depuis la mi-mars en raison de la pandémie de Covid-19.

"Une forte recommandation a été donnée, visant à achever les compétitions nationales (...) mais certains cas spéciaux seront étudiés une fois que des lignes directrices concernant la participation aux compétitions européennes pour les championnats annulés auront été développées", précise l'UEFA dans son communiqué.



Sans le citer, l'UEFA pourrait ainsi faire allusion au Championnat belge qui doit se prononcer lundi prochain en assemblée générale sur la possibilité d'un arrêt définitif.



Début avril, face à ce choix de la Belgique, l'UEFA avait estimé "prématurée" et "non justifiée" toute décision d'une ligue nationale d'interrompre définitivement son championnat domestique, menaçant de priver les clubs belges de Coupes d'Europe la saison prochaine.

Dans ce courrier écrit conjointement avec l'Association européenne des clubs (ECA) et l'Association des Ligues européennes (European Leagues), le président de la Confédération européenne du football Aleksander Ceferin s'était dit "confiant" dans l'optique d'une reprise du football "dans les mois à venir".



- Reprise à huis clos ? -



Comme la plupart des grandes disciplines sportives sur la planète, le football a vu son calendrier profondément chamboulé par la pandémie de Covid-19.



Mais plusieurs pays envisagent une reprise des compétitions à huis clos, afin de sauver la manne des droits télévisés, principale source de revenus de la plupart des clubs. La Ligue allemande de football (DFL), qui doit se réunir jeudi, espère ainsi recevoir du gouvernement le feu vert pour un retour à la compétition, à huis clos, dès le mois de mai.

L'ensemble des clubs du championnat d'Italie se sont également prononcés mardi pour une reprise de la compétition, alors que la Ligue française (LFP), bousculée par un nouvel appel à "renoncer" à la saison, a dit lundi "travailler" sur "les meilleures conditions de la reprise".



Pour M. Ceferin, "il existe des options nous permettant de recommencer coupes et championnats et les mener à terme", peut-être à huis clos, a-t-il affirmé lundi dans un entretien au quotidien italien Corriere della Sera.



Selon Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique lyonnais et vice-président de l'ECA, interrogé vendredi dernier par le quotidien Le Progrès, "les décisions prises par l'UEFA sont de jouer du 3 au 29 août" les compétitions européennes, dont la lucrative Ligue des champions.

L'UEFA va poursuivre ses consultations mercredi avec l'ECA et l'association des Ligues européennes.



Jeudi, le gouvernement de l'instance se réunira par visioconférence (de 08h00 à 10h00 GMT) pour "faire le point de la situation et discuter des derniers développements concernant l'impact de la pandémie de coronavirus sur le football européen".