Etienne Tshisekedi comparé à "Moïse" et son fils Félix Tshisekedi à "Josué"

La messe a eu lieu en la cathédrale notre Dame du Congo à Kinshasa,

1er février 2017-1er février 2019, il se fait exactement deux ans depuis que celui qui s’est opposé aux régimes successifs des présidents Mobutu, Kabila père et fils, est mort à Bruxelles. Depuis son corps est resté gardé dans une morgue dans la capitale belge en raison des mésententes entre le gouvernement de Joseph Kabila, l’UDPS (Union pour la démocratie et le progrès social) son parti et sa famille biologique.

Félix Tshisekedi devenu entre-temps président de la RDC au terme des élections du 30 décembre dernier, a assisté à la messe.

Dans son homélie, Mgr Mulumba a soutenu qu’Etienne Tshisekedi était bien le "Moïse qui avait sorti le peuple d’Israël de l’esclavage en Egypte" et Félix Tshisekedi, le fils du défunt, le "Josué qui le fait entrer dans la terre promise".

Evêque émérite de Tshilunde, Ngr Mulumba a rappelé que "Moïse" était bien le surnom que les Congolais avaient donné à Etienne Tshisekedi depuis le début des années 90 pour son combat pour la démocratie.

Il a cependant reconnu que Félix Tshisekedi a plutôt mené à l’accomplissement et en si peu de temps, ce que père avait entamé comme combat.

Félix Tshisekedi, 55 ans, a en effet pris les commandes de l’UDPS à la mort de son père et a été proclamé vainqueur de la présidentielle du 30 décembre, devenant ainsi le 5e président de la RDC.

Son père était parmi les 13 parlementaires qui avaient défié Mobutu et l’avaient interpellé pour la démocratie au fort de son pouvoir.

Etienne Tshsiekedi a créé l’UDPS avec ses compagnons, en 1982, et en est resté le leader jusqu’à sa mort.

En 2011, icône de l'opposition a perdu la présidentielle face à Joseph Kabila mais a contesté et s’est auto-proclamé Chef de l’Etat.

Le "Sphinx" comme il était également appelé pour sa constance, est resté opposant jusqu’à son décès le 1er février 2017 à Bruxelles.

La question du rapatriement de sa dépouille n’a été évoquée lors de la messe mais il semble bien prochaine comme son fils est l’actuel président du pays.