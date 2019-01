Kabila a quitté le Palais de la nation après la remise et reprise avec Félix Tshisekedi

Le nouveau président congolais Félix Tshisekedi et son prédécesseur, Joseph Kabila, ont procédé à la remise et reprise siège de la présidence de la république dans la capitale congolaise.

Les deux présidents se donnés des accolades au sortir du palais et M. Kabila a pris le volant de sa jeep et s’en est allé sous les applaudissements des membres des cabinets qui étaient là, en présence de journalistes.

Les deux ont eu auparavant un long entretien, en tête-en-tête, puis en présence de leurs proches collaborateur avant de se quitter.

"Ça va je vais très bien. Ça se voit, je viens d’une très longue réunion… je suis très en forme," a répondu Tshisekedi aux journalistes.

LA veille, M. Tshisekedi a fait un malaise lors de son discours de prise de pouvoir. Il a eu un trouble de parole, puis un trou de mémoire et a interrompu son speech et l’a repris 12 minutes plus tard après s’être assis un moment entouré de ses collaborateurs, lors de son investiture.

Ses proches ont attribué le malaise au gilet pare-balle trop serré, à la chaleur et au surmenage des travaux commencés depuis la campagne pour la présidentielle.

Une des questions après la remise et reprise a été de savoir sa réaction à la foule qui scandait la veille à la prestation de serment "papa (Etienne Tshisekedi, son père) a dit : ‘le peuple d’abord’ ", et la réponse de Félix Tshisekedi : "ça sera cela li fil conducteur de mes 5 ans de présidence ".