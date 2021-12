Emmanuel Macron annule sa visite au Mali

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a mis en garde le Mali mercredi contre des conséquences financières et une déstabilisation du pays, déjà en proie aux violences, si le gouvernement recrutait le groupe russe de mercenaires Wagner.

La junte au pouvoir à Bamako menace de recourir aux services de cette société privée russe soupçonnée d'être proche du président russe Vladimir Poutine pour l'aider dans la lutte contre les jihadistes.

Les Etats-Unis, suivis par l'Union européenne lundi, ont imposé des sanctions contre le groupe Wagner, et M. Blinken a regretté mercredi le refus malien d'un déploiement de forces supplémentaires de l'ONU, "qui auraient contribué à la protection des civils".

"Les forces de Wagner, connues pour leurs activités déstabilisatrices et leurs violations des droits humains, n'apporteront pas la paix au Mali, mais déstabiliseront davantage le pays", a affirmé le secrétaire d'Etat dans un communiqué.

"Nous exhortons le gouvernement de transition du Mali à ne pas détourner les maigres ressources budgétaires de la lutte contre le terrorisme menée par les forces armées maliennes", a-t-il ajouté.

"Les richesses du pays, y compris les concessions minières, devraient revenir au peuple malien et ne pas être hypothéquées au profit de forces étrangères qui n'ont aucun compte à rendre et qui ont l'habitude d'abuser des populations locales et de compromettre le contrôle que les pays hôtes exercent sur leur propre territoire", a-t-il affirmé.

M. Blinken suggère que le partenariat avec Wagner pourrait coûter 10 millions de dollars par mois au Mali.

Le chef de la diplomatie américaine avait fait la même mise en garde au groupe Wagner contre son ingérence au Mali, le mois dernier lors de sa visite au Sénégal.

Les autorités maliennes ont menacé de se tourner vers le groupe de mercenaires après la décision de la France de réduire son dispositif militaire au Mali où elle lutte contre les groupes jihadistes.

Le président français Emmanuel Macron se rendra lundi à Bamako pour rencontrer le président de transition malienne, le colonel Assimi Goïta, arrivé à la tête du pays sahélien par un putsch en août 2020 avant d'être conforté par un second coup d'Etat en mai 2021.

La présence de Wagner a été rapportée en Ukraine, en Syrie et en Afrique. Pour nombre d'ONG et de journalistes, la Russie utilise le groupe Wagner et ses mercenaires pour servir ses intérêts à l'étranger, ce que nie le Kremlin.

Des experts de l'ONU ont accusé en octobre le groupe de harcèlement, d'intimidation et d'abus sexuels en République centrafricaine.