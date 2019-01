Du matériel de la Céni vandalisé dans plusieurs coins du pays

"Après les attaques de ses entrepôts à Beni et les incendies à Kinshasa et Yumbi, la Céni déplore les actes de vandalisme enregistrés cette nuit à Bagata, Bulungu, Gungu, Katanda et Walungu pour lesquels les plaintes seront déposées dès demain," annonce la Céni dans un communiqué signé par Jean-Pierre Kalamba, le rapporteur de l’institution.

La Céni rassure tout de même que les résultats provisoires de l’élection présidentielle seront rendus publics au plus tard dimanche 6 janvier 2019 comme prévu dans le calendrier réaménagé.

Pour l’heure, précise la Céni, les opérations de ramassage, centralisation et compilation des résultats dans les 179 centres locaux de compilation se poursuivent normalement.