Félix Tshisekedi et Kamerhe accuse la Céni de tripatouiller les résultats dans le Sud-Kivu

Ils disent avoir découvert du matériel électoral utilisé puis jeté, à plus de 15 kilomètres des centres de vote.

Selon le porte-parole de l’UNC (Union pour la nation) au Sud-Kivu, Me Alfred Maisha, des paquets de bulletins issus du vote en faveur du candidat président Félix Tshisekedi et d’autres candidats députés de l’opposition à Bukavu ont été retrouvés jetés à plus de 15 kilomètres des bureaux de vote.

Dans une adresse à la presse, la coalition de l’opposition CACH, au Sud-Kivu, affiment aussi que dans ce lot de matériel retrouvé à Chidaho en territoire de Walungu, figure aussi des procès-verbaux des opérations de vote du centre du collège Alfajiri et de l’école primaire Nyamugo à Bukavu.

Me Maisha soutient que des jeunes de l’UNC et de l’UDPS (Union pour la démocratie et le progrès social) ont trouvé plus de 6 sacs de ce matériel abandonnés. Mais devant la presse, la délégation n’a présenté qu’un seul échantillon.

La tension était perceptible mardi après-midi au siège provincial de la Céni au Sud-Kivu qui a été pris pratiquement d’assaut par des candidats députés nationaux de l’UDPS et de l’UNC exigeant la présence du responsable de la l'institution dans la province pour expliquer comment des bulletins et procès-verbaux des élections présidentielles et législatives effectués au centre-ville de Bukavu ont pu se retrouver jetés à l’arrière province.

Contacté, le secrétaire exécutif provincial de la Céni au Sud-Kivu, Gaudens Maheshe dit qu’il n’est pas normal de crier à une quelconque substitution ni changement de résultat.

Pour lui, il s’agit d’un colis dont il n’est pas au courant de la perte et que tout sera sera fait fait pour tirer cela au clair.

Les plis de vote de chaque site ont été chargés dans un camion sécurisé par la police.

M. Maheshe explique qu’avant cette opération, les résultats du dépouillement et les Procès-Verbaux avaient déjà été affichés dans chaque centre de vote et des copies remises aux témoins et observateurs.

Le représentant de Céni dit déplorer les menaces verbales contre sa personne et ses collaborateurs.

Pour lui, il n y a pas lieu de s’inquiéter puis qu'à l’étape du dépouillement et de l'apurement, tous les résultats seront comparés avec ce qui a déjà été publié dans les centres.

M. Maheshe appelle à l’apaisement et promet de rencontrer les candidats de l’UNC et UDPS pour que tout soit mis au clair.