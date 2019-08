Des jeunes entrepreneurs togolais se lancent dans la lutte antipaludique

Pour soutenir les autorités sanitaires dans la lutte contre le paludisme, de jeunes entrepreneurs togolais développent des produits, essentiellement naturels, pour des traitements préventifs et curatifs.

Bien que des progrès aient été réalisés dans la lutte contre la maladie dans le pays, le paludisme est la première cause de mortalité infantile, de consultation médicale et d’absentéisme scolaire et professionnel.

D’un point de vue économique, cette maladie, dont le vecteur est le moustique, est responsable d’une perte supérieure à 1% du PIB au Togo.

Pour intensifier la lutte contre le paludisme, l’accent est ainsi mis sur la prévention et une prise en charge rapide et efficace du malade. Parmi les produits antipaludéens en vogue dans le pays, on cite fréquemment la plante Artémisia.

L'artémisia pour combattre le paludisme

La ferme-école Sichem propose l’Artémisia en une tisane qui prévient, mais traite également le paludisme, affirme Jérôme Mawussi, distributeur de la tisane Artémisia.

"A titre préventif, prenez une tasse par jour, mais si vous êtes déjà atteint du paludisme, vous prenez une tasse trois fois dans la journée", explique M. Mawussi en terme de posologie.

L’Artémisia n’est pas méconnue de la médecine moderne affirme Sélom Atsu, responsable d’une unité de production de cette boisson naturelle. De cette plante est soustrait le principal actif pour fabriquer des produits antipaludéens, soutient-il.

"L’Artémisia, c’est l’Artémisinine qui est soustrait pour fabriquer les autres produits. Alors que l’expérience a montré que la plante complète est plus efficace que l’actif lui-même", explique M. Atsu.

Depuis sa mise sur le marché, la tisane Artemisia a des adeptes qui ne jurent que par elle pour être à l’abri du paludisme. C’est le cas d'Emmanuel Emesina, qui assure ne plus avoir fait de crise de paludisme depuis qu’il l'utilise.

"J’avais des doutes, mais j’ai utilisé la tisane quand j’étais malade. Quand j’ai commencé à boire le médicament, j’ai vu que les douleurs et la fièvre ont commencé par être réduits. En une à deux semaines d’utilisation, je me suis retrouvé en bonne santé", témoigne-t-il.

L’une des mesures préventives homologuées par l’Organisation Mondiale de la Santé est la moustiquaire imprégnée d’insecticide. Une pratique qui connaît des limites que propose de repousser la pommade Solim.

​"C’est lorsqu’on est dans la chambre qu’on peut se protéger contre les moustiques avec notre moustiquaire. Dès 18 heures, il y déjà les moustiques qui dérangent", explique Eyabana Hassikpessi, directeur général de Tradi-Naturelle Africa, l’unité de production de la pommade antipaludéen Solim.

Il indique que cette pommade est faite à base d’une plante qui était utilisée pour chasser naturellement les moustiques.

"Lorsque j’étais enfant, nos mères utilisaient une plante naturelle et ça chassait les moustiques et je me suis dit que si je prenais cette plante, je pourrais ​la transformer en pommade qu’on peut passer sur le corps et éloigner les moustiques", dit-il fièrement.

Depuis le 6 mai dernier, le diagnostic du paludisme par le Test de diagnostic rapide (TDR) et le traitement des cas graves par l'Artesunate et l'Artéméther injectables sont désormais gratuits dans les centres de santé publique sur toute l'étendue du territoire togolais.