Coronavirus: désaccord à l'ONU sur la levée des sanctions et le protectionnisme

Le gouvernement du Québec a annoncé mercredi avoir demandé à Ottawa l'envoi de 1.000 militaires en renfort dans les résidences pour personnes âgées, touchées de plein fouet par l'épidémie de coronavirus.

"On demande 1.000 personnes, ce n'est pas idéal, mais ça va beaucoup nous aider pour avoir des tas de bras additionnels pour faire des tâches qui sont moins médicales et aider le personnel" dépassé, a dit le Premier ministre du Québec François Legault.

Les militaires viendraient combler 1.000 postes d'infirmières et d'aides-soignants dans les Centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), l'équivalent au Québec des EHPAD en France.

Le gouvernement canadien n'a pas immédiatement répondu à la demande du Québec.

Le gouvernement du Québec espérait plutôt recruter à temps plein pendant deux semaines jusqu'à 2.000 médecins spécialistes pour relayer le personnel contaminé ou craignant de l'être, mais il n'en est finalement venu que "350", a précisé M. Legault, en conférence de presse.

Emboîtant le pas au Québec, province la plus durement touchée par la pandémie de coronavirus au Canada, l'Ontario a également demandé le renfort de l'armée dans cinq maisons de retraite sur les 128 infectées par le coronavirus.

Répondant à l'appel de la province, Ottawa avait annoncé la semaine dernière l'envoi de 65 membres des forces armées dans cinq CHSLD de la province.

Au total, 4.000 personnes âgées ont été contaminées par le virus dans les maisons de retraite de la province, où ont été recensés plus de huit décès sur dix au Québec.

Parmi ces établissements, le CHSLD Sainte-Dorothée de Laval, au nord de Montréal, a enregistré 69 décès depuis le début de la pandémie et la maison Herron, à Montréal, a recensé la mort de 31 personnes en trois semaines après avoir été livrées à elles-mêmes en raison de désertions massives parmi le personnel soignant.

Avec plus de 1.100 décès et plus de 20.000 cas de coronavirus, le Québec comptait à lui seul mercredi plus de la moitié des quelque 39.000 cas et 2.000 morts au Canada.