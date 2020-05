La Sierra Leone annonce un nouveau confinement de 3 jours

La Sierra Leone avait déjà annoncé une telle mesure début avril, également pour trois jours.

Dans un message posté sur son compte Twitter dans la nuit de jeudi à vendredi, le président invoque les données épidémiologiques parmi d'autres facteurs qui montrent que le virus se transmet dans le pays par la voie dite communautaire, c'est-à-dire sans lien établi entre les nouveaux cas avec ceux déjà enregistrés.

"En conséquence, je déclare un confinement national du dimanche 3 mai au mardi 5 mai", dit-il.

La Sierra Leone a officiellement déclaré 124 cas de contamination et 7 décès. Les autorités interdisent les déplacements entre les régions et imposent un couvre-feu nocturne, après avoir bouclé les frontières terrestres, supprimé les vols internationaux et fermé les écoles.

La Sierra Leone est restée préservée par le Covid-19 plus longtemps que la plupart des pays africains, avant d'annoncer son premier cas le 30 mars.

L'apparition de la maladie est une préoccupation particulière dans l'un des pays les plus pauvres du monde où la fièvre Ebola avait fait presque 4.000 morts entre 2014 et 2016.