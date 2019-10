Claudio Marchisio met fin à sa carrière

"Je suis un gamin de Turin qui rêvait de jouer pour la Juve et qui y est parvenu", a déclaré Marchisio lors d'une conférence de presse organisée au Juventus Stadium.

Surnommé "Il Principino" (le petit prince), Marchisio a intégré les équipes de jeunes de la Juventus dès l'âge de sept ans.

Il a joué son premier match professionnel en 2006 avec la Juve et a porté le maillot bianconero pendant 12 saisons, jusqu'en 2018, sans interruption à l'exception d'une année en prêt à Empoli.

Gravement blessé au genou gauche en 2016, il n'a plus retrouvé sa place de titulaire à son retour et a fini par rompre son contrat à l'amiable en août 2018.

Il a alors rejoint le Zenit Saint-Pétersbourg. Mais sa dernière saison a de nouveau été perturbée par des blessures et il a donc choisi d'arrêter sa carrière.

Milieu de terrain fin et complet, Marchisio a disputé près de 400 matches avec la Juventus et a gagné sept titres de champion et quatre Coupes d'Italie avec le club piémontais.

Il a aussi perdu deux finales de Ligue des Champions avec la Juve et a été vice-champion d'Europe en 2012 avec l'équipe d'Italie, dont il a porté le maillot à 55 reprises.