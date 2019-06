Gianluigi Buffon quitte le PSG

Le gardien italien Gianluigi Buffon, âgé de 41 ans, quitte le PSG cet été, a annoncé le club mercredi, après une saison globalement ratée pour l'ex-portier de la Juventus Turin qui n'aura pas réussi à aider Paris à progresser en Ligue des champions.

"A l'issue d'une longue et sereine réflexion, le Paris Saint-Germain et Gianluigi Buffon ont acté le non-renouvellement du contrat du légendaire gardien de but, qui arrivera à expiration le 30 juin prochain", a indiqué le le PSG.

Paris avait alterné cette saison dans les cages entre Buffon et le champion du monde français Alphonse Aréola, 26 ans.

L'entraîneur Thomas Tuchel avait annoncé le 10 mai vouloir mettre un terme à cette rotation.

"On ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes le premier club dans l'histoire du foot qui a fait ça, ce n'est pas possible de continuer comme ça", avait expliqué le technicien allemand. "C'était une possibilité avec les deux mais ce n'est pas possible de continuer comme ça, car c'est un poste très spécial où il faut avoir confiance, des automatismes. Ce n'est pas possible de changer tous les deux ou trois matches".

L'international italien a disputé 25 rencontres toutes compétitions confondues avec le PSG. Il a remporté un titre de champion de France et un trophée des champions mais n'est pas parvenu à aider son club à franchir un cap en Ligue des champions, en étant fautif lors la piteuse élimination en 8e de finale retour contre Manchester United au Parc des Princes (défaite 3-1).

Après son départ, le PSG se retrouve avec Alphonse Aréola et un éventuel retour de prêt de Kevin Trapp, depuis Francfort.