CAN-2019: une collision après la qualification fait 5 morts en Algérie

L’Algérie s’est qualifiée pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, après 29 ans d’absence et leur titre en 1990, en battant le Nigéria (1-0) dans les dernières secondes de la rencontre grâce à un coup-magistral de Ryad Mahrez.

Les Fennecs ont pris les devants dès les premières minutes du match et se sont montrés dangereux face à des Nigérians peu entreprenants. Puis, un but contre son camp de William Troost-Ekong (40e) a permis aux Algériens de mener avant de rejoindre les vestiaires. Les joueurs de Djamel Belmadi ont contrôlé la deuxième période, mais un tir d’Etebo détourné de la main par Mandi a entraîné un penalty, confirmé par le VAR et bien transformé par Odion Ighalo (72e), permettant ainsi à son équipe d’égaliser.

Alors que les quatre minutes de temps additionnel étaient écoulées et que Bennacer venait de heurter la barre transversale, l’Algérie a obtenu un ultime coup-franc dans les dernières secondes du temps réglementaire après une faute de Ndidi. D’une sublime frappe, Mahrez a envoyé la balle dans la lucarne d’Akpeyi en même temps que l’Algérie en finale de Coupe d’Afrique des Nations, où les Fennecs seront confrontés au Sénégal, vainqueur plus tôt dans la soirée de la Tunisie (1-0).

Senegal - Tunisie: une histoire de penalties.

Au terme d’un suspense intense, le Sénégal a arraché sa place pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations en battant la Tunisie, avec but marqué dans les prolongations (1-0). Après une première période fermée, les deux équipes et les spectateurs du Stade militaire académique du Caire ont vécus un véritable ascenseur émotionnel. D’abord, sur un penalty pour les Aigles de Carthage après une main de Kalidou Koulibaly (73e), dont s’est chargé Ferjani Sassi et qu’Alfred Gomis a bien stoppé (75e). Puis, quelques minutes plus tard, ce sont les Sénégalais qui ont obtenu un penalty à leur tour en raison d’un tacle accrocheur de Dylan Bronn sur Ismaïla Sarr (78e). Cette fois, c’est Mouez Hassen qui s’est illustré pour repousser la frappe d’Henri Saivet (81e). Mais le gardien niçois, en prolongations, a totalement manqué sa sortie et envoyé le ballon sur la tête d’un Dylan Bronn qui n’a rien pu faire pour empêcher le but contre son camp (100e).

La Tunisie a tout tenté lors de la deuxième période de prolongations et a même réussi à obtenir un penalty, redonnant espoir à tous les supporters tunisiens. Après avoir indiqué le point de penalty sur la main d’Idrissa Gueye et reçu la confirmation du VAR, l’arbitre a finalement décidé de consulter lui-même les images et a jugée le geste comme involontaire. Penalty annulé pour les Aigles de Carthage et cinq dernières minutes pour encore y croire. Mais les Lions de la Teranga ont bien tenu et se sont qualifiés pour leur deuxième finale de la Coupe d’Afrique des Nations, où ils seront confrontés à l’Algérie.

Avec Reuters