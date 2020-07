Bolsonaro supprime plusieurs articles d'une loi sur le port du masque au Brésil

L’Amérique latine a dépassé vendredi l’Europe au nombre de cas de Covid-19 et dénombre 2.735.107 cas d’infection.

L’Amérique latine, où l’épidémie est la plus active avec les Etats-Unis ces dernières semaines, devient la deuxième région du monde avec le plus de cas détectés de Covid-19 derrière l’Amérique du nord (Etats-Unis et Canada), qui compte 2.844.522 cas, et devant l'Europe (2.718.363).

L’Europe reste la région du monde la plus endeuillée par la pandémie avec 198.310 victimes, devant les Etats-Unis et le Canada (137.421) et l’Amérique latine (121.662).