Blinken ira au Vietnam et au Japon, en pleines tensions avec la Chine

M. Blinken fera escale à Hanoï en route pour une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du G7 à Karuizawa, au Japon, du 16 au 18 avril, selon un communiqué.



Il abordera dans la capitale vietnamienne "notre vision partagée d'une région indo-pacifique qui soit prospère, pacifique et résiliente", a précisé le département d'Etat. Les relations entre les Etats-Unis et le Vietnam se sont renforcées ces dernières années, y compris dans le domaine de la défense, les deux pays s'étant largement réconciliés malgré les stigmates de la guerre.



Il s'agira de la première visite du secrétaire d'Etat américain au Vietnam depuis sa prise de fonction il y a deux ans, mais la vice-présidente Kamala Harris s'y est déjà rendue. Cette visite en Asie intervient en pleine tensions avec la Chine à propos de Taïwan.



L'armée chinoise a affirmé lundi avoir "achevé avec succès" ses manoeuvres militaires ayant visé à encercler pendant trois jours l'île autonome de Taïwan, que Pékin revendique comme une de ses provinces, menées en représailles aux escales la semaine dernière de la présidente taïwanaise aux Etats-Unis. Par ailleurs, M. Blinken et le ministre américain de la Défense Lloyd Austin doivent s'entretenir avec leurs homologues philippins mardi à Washington.



Les Philippines et les Etats-Unis ont récemment signé un accord prévoyant un accès américain à quatre nouvelles bases militaires, provoquant la colère de Pékin. M. Blinken se rendra à Hanoï depuis l'Irlande, où il accompagnera le président Joe Biden qui effectue un déplacement dans ce pays et au Royaume-Uni du 11 au 14 avril avec une étape en Irlande du Nord à l'occasion des 25 ans de l'accord de paix.