Donald Trump en difficulté : les 34 chefs d'accusation contre l'ancien président

WASHINGTON - L'acte d'accusation marque la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un président américain en poste ou ancien est inculpé au pénal. Il intervient alors que Trump cherche à être nommé par le parti républicain pour l'élection présidentielle américaine de 2024.

Le document d'accusation a été rendu public mardi après-midi après que Donald Trump a fait sa première comparution devant la Cour suprême de Manhattan, où il a plaidé non coupable de toutes les accusations. Ces accusations découlent d'un paiement dissimulé que Michael Cohen, alors avocat de Trump, a versé pendant la campagne présidentielle de 2016 à une actrice de cinéma pour adultes qui a affirmé avoir eu une relation sexuelle avec Donald Trump une décennie plus tôt.



Les procureurs disent que le paiement de 130.000 $ faisait partie d'un stratagème illégal visant à supprimer les histoires qui pourraient nuire à la candidature de Donald Trump. Le stratagème impliquait Donald Trump, Cohen et David Pecker, l'éditeur du tabloïd National Enquirer, qui a acheté les droits de plusieurs histoires embarassantes pour Trump et ne les a jamais publiées.

Achat de silence



Dans le cadre du stratagème, selon les procureurs, David Pecker, un ami de longue date de Donald Trump, a effectué deux autres paiements, l'un à un ancien mannequin Playboy et l'autre à un ancien portier de la tour Trump qui a affirmé que Trump avait engendré un enfant hors mariage, une allégatione qui s'est avérée fausse. Donald Trump a remboursé à Michael Cohen le paiement de Daniels en 2017, mais les procureurs disent qu'il l'a déguisé en paiement pour des "services juridiques" que Michael Cohen n'a jamais rendus. Trump a fait cela, accusent-ils, en recevant de fausses factures de Michael Cohen, en envoyant des chèques mensuels de 35.000$ à Michael Cohen.



Cette tromperie, a déclaré le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, s'est répétée à maintes reprises tout au long de 2017. "Pendant neuf mois consécutifs", a déclaré Bragg lors d'une conférence de presse à la suite de la mise en accusation de Trump, "l'accusé avait en main des documents contenant ce mensonge clé, selon lequel il payait Michael Cohen pour des services juridiques rendus en 2017".



Au total, selon les procureurs, une série de 34 "fausses entrées commerciales" ont été effectuées entre février et décembre 2017, chacune représentant une facture de Michael Cohen, un bon de la Trump Organization ou un chèque signé par Trump ou sa société. Ces dossiers constituent la base de chacun des 34 chefs d'accusation contre Trump.



Le chef d'accusation un, par exemple, est lié à la première facture que Michael Cohen a soumise à l'organisation Trump le 14 février 2017. La facture était censée s'élever à 70.000$ en "services juridiques" effectués en janvier et février. Mais en réalité, selon l'acte d'accusation, ces fonds étaient censés couvrir une partie du paiement de Michael Cohen à Daniels. Les chefs d'accusation deux et trois concernent deux bons distincts générés par l'organisation Trump en réponse à la facture, tandis que le quatrième chef d'accusation est basé sur un chèque de 70.000$ libellé à Michael Cohen par le Donald J. Trump Revocable Trust.



Au total, Michael Cohen a reçu 11 chèques de Donald Trump, d'un montant de 420 000$. Les deux premiers provenaient de Donald Trump et le reste du compte bancaire personnel de Donald Trump alors qu'il était à la Maison Blanche. Les procureurs ont détaillé le stratagème dans un «exposé des faits» accompagnant l'acte d'accusation.



"Chaque chèque a été traité par l'organisation Trump, et chaque chèque a été déguisé en paiement pour des services juridiques rendus au cours d'un mois donné de 2017 conformément à un contrat de mandat", ont écrit les procureurs. "Les registres de paiement, conservés et conservés par l'organisation Trump, étaient de faux registres commerciaux de New York."

Violation possible de la loi électorale de l'État de New York



Bien que l’acte d’accusation ne précise pas les autres infractions présumées de Donald Trump, les procureurs, à la fois dans leur exposé des faits et dans leurs commentaires publics après la mise en accusation, ont cité plusieurs violations possibles qui pourraient être utilisées comme "crimes sous-jacents" dans l’affaire. L'une est une violation possible de la loi électorale de l'État de New York, qui érige en crime le fait de "promouvoir ou d'empêcher" l'élection d'un candidat politique par des "moyens illégaux". À New York, les "moyens illégaux" font souvent référence à une conduite non autorisée par la loi.



L'inculpation officielle et ultra-médiatisée de Donald Trump accroît mercredi l'incertitude dans la course à la Maison Blanche de 2024, entre le leader républicain désormais menacé d'un procès pénal et l'actuel titulaire du poste, Joe Biden, qui n'a pas confirmé sa candidature. Devant un juge à New York, Donald Trump a plaidé mardi non coupable d'avoir orchestré des paiements pour étouffer des affaires embarrassantes pour lui avant la présidentielle de 2016. Apparu combatif mais avec une mine sombre qui ne l'a pas quitté lors de ce jour historique, le républicain, de retour dans sa luxueuse résidence en Floride, a finalement qualifié d'"insulte à la nation" sa mise en accusation.



"Le seul crime que j'ai commis, c'est de défendre courageusement notre nation contre ceux qui cherchent à la détruire", a assuré l'ancien magnat des affaires, devant des militants arborant des casquettes rouges et autres accessoires classiques de ses meetings de campagne. Candidat pour la troisième fois à la Maison Blanche, Donald Trump est reparti libre sans contrôle judiciaire du tribunal de Manhattan et va désormais tout tenter pour éviter l'épreuve d'un procès qui pourrait intervenir dès janvier 2024, juste avant la primaire républicaine.



Au tribunal de Manhattan



Il a passé environ deux heures dans ce palais de justice au sud de Manhattan, où il s'est rendu depuis la Trump Tower, près de Central Park, dans un convoi sous très haute sécurité survolé par les hélicoptères des médias américains. Devant le tribunal, des militants et des opposants à Donald Trump ont échangé des invectives dans une ambiance tendue. L'ancien président a dû se soumettre au rituel imposé à tout prévenu: décliner son nom, âge et profession, effectuer un relevé d'empreintes digitales. En revanche, il a échappé à l'humiliante prise de la photo d'identité judiciaire.

Le milliardaire clame son innocence et assure être victime d'une "chasse aux sorcières" orchestrée par les démocrates du président Joe Biden, qui lui aurait "volé" sa victoire à la présidentielle de 2020. De son côté, le démocrate a fait savoir que cette comparution n'était "pas une priorité" pour lui, selon la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. Dans la salle d'audience bondée, l'homme d'affaires new-yorkais, qui a fait fortune dans l'immobilier et la télévision, a plaidé très distinctement "non coupable", selon une journaliste de l'AFP présente.



Inculpation "triste"



Premier président de l'histoire des Etats-Unis à subir un tel sort, Donald Trump est accusé d'avoir "orchestré" une série de paiements pour étouffer trois affaires embarrassantes avant l'élection de novembre 2016. Notamment en versant 130.000 dollars à une star de films pornographiques, Stormy Daniels, avec laquelle il aurait eu en 2006 une liaison extraconjugale qu'il fallait taire liaison que le principal intéressé nie fermement.



Donald Trump n'a "cessé de mentir", a ensuite tonné le procureur de Manhattan Alvin Bragg en dénonçant, après cinq ans d'enquête de ses services, la "conduite délictuelle grave" de l'homme d'affaires new-yorkais. "La loi est la même pour tous", a insisté lors d'une conférence de presse ce magistrat, élu du parti démocrate.



Dénonçant une inculpation "triste" et "toute faite", l'un des avocats de l'ancien chef d'Etat, Todd Blanche, a, lu,i promis de se battre. De retour à bord de son avion, Donald Trump n'a pas manqué de répéter sur son réseau Truth Social qu'il n'y avait "pas d'affaire" judiciaire. Plus tard en Floride, dans la grande salle de réception de sa résidence de Mar-a-Lago, celle-là même où il avait annoncé sa nouvelle candidature à la Maison Blanche, le 15 novembre dernier, il a lancé: "Je n'aurais jamais imaginé cela possible en Amérique".

Auteur : Masood Farivar Traduit de l'anglais "Trump in Trouble: Explaining the 34 Criminal Counts Against the Former President"