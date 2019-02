Article sur le frère du président Déby: directeur de journal condamné

Deli Nestor, directeur de publication du journal, a été condamné à six mois de prison avec sursis, 500.000 francs CFA de dommages et intérêts et 50.000 francs CFA d'amende.

La procédure contre M. Deli avait été lancée le 12 juillet 2017, après la plainte de M. Déby à la suite d'un article publié en juin et intitulé "Vilgrain, Daoussa Déby et compagnie dans la guerre du sucre".

L'article incriminait le frère du président Idriss Déby Itno, Daoussa Déby Itno, comme étant "l'un des barons de la fraude" relative à l'importation de sucre depuis le Soudan vers le Tchad.

"Mécontent de cet article, Daoussa Déby a porté plainte contre nous pour diffamation", a déclaré Deli Nestor.

"Nous avons fourni toutes les preuves de cette fraude organisée par Daoussa Déby, mais le tribunal a voulu se débarrasser des dossiers pour nous condamner", a-t-il ajouté.

Selon des médias locaux, Daoussa Déby a rejeté les accusations portées contre lui, qualifiant l'article de diffamatoire. Son avocat a aussi réclamé le remboursement des honoraires et la publication de la décision du tribunal dans trois journaux dont Éclairage.

Le Tchad était en 2018 classé 123e sur 180 dans le classement de la liberté de la presse de l'ONG Reporters sans frontières (RSF).