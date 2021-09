Antonio Guterres réclame "un dialogue" avec les talibans

"Il faut maintenir avec les talibans un dialogue, où nous affirmons nos principes de façon directe, un dialogue avec un sentiment de solidarité avec le peuple afghan", a-t-il déclaré. "Notre devoir c'est d'étendre notre solidarité à un peuple qui souffre énormément, où des millions et des millions risquent de mourir de faim", a insisté le chef de l'ONU.

Selon lui, il faut à tout prix éviter une "dégringolade économique" en Afghanistan. Sans évoquer une levée des sanctions internationales et un déblocage des fonds afghans gelés dans le monde, il a estimé que des "instruments financiers" pouvaient permettre de maintenir à flot le pays et de permettre à l'économie de "respirer".

"Est-ce qu'il y a des garanties" pour la communauté internationale d'être servie en retour en matière de protection des droits des femmes et des filles?

"Non, la situation est imprévisible et parce qu'elle est imprévisible, il faut engager (dans la discussion) les talibans (...), si l'on veut que l'Afghanistan ne soit pas un centre de terrorisme, si on veut que les femmes et les filles ne voient pas se perdre tous les droits acquis pendant la période précédente, si l'on veut que les différents groupes ethniques puissent se sentir représentés", a-t-il poursuivi.

"Jusqu'à présent, dans les discussions que nous avons eues, il y a au moins une réceptivité pour discuter", a assuré Antonio Guterres, qui n'exclut pas de se rendre un jour en Afghanistan.

"Nous voulons que le pays puisse être gouverné en paix et stabilité, avec les droits des gens respectés". De leur côté, "les talibans veulent être reconnus, que les sanctions soient abolies, veulent l'appui financier et cela donne un certain levier à la communauté internationale", a-t-il estimé.

- "Armées qui se désintègrent" -

Interrogé sur les risques que le scénario afghan se produise au Sahel, Antonio Guterres a affirmé craindre son "impact psychologique et réel".

"Il y a un vrai danger. (Des) groupes terroristes (au Sahel) peuvent se sentir enthousiasmés avec ce qui s'est passé (en Afghanistan) et avoir des ambitions au-delà de ce qu'ils pensaient il y a quelques mois", a-t-il jugé.

Le chef de l'ONU a aussi souligné "une chose nouvelle dans le monde qui est très dangereuse". Voir des "groupes fanatisés, avec une idéologie où la mort par exemple est désirable, des groupes disponibles pour tout faire" affronter des "armées qui se désintègrent".

"On a vu cela à Mossoul en Irak, au Mali lors de la première poussée vers Bamako, on a vu cela au Mozambique (...). Ce danger est réel et il faut penser sérieusement à ses implications sur la menace terroriste et à la façon dont la communauté internationale doit s'organiser face à cette menace", a demandé Antonio Guterres.

Selon lui, il est "essentiel de renforcer les mécanismes de sécurité au Sahel". "Ce n'est pas seulement le Mali, le Burkina ou le Niger, maintenant on a des infiltrations en Côte d'Ivoire, au Ghana", a-t-il précisé.

"Je crains aujourd'hui que la capacité de réponse de la communauté internationale et des pays de la région ne soit pas suffisante face à la menace", a-t-il déploré, en expliquant que c'est pour cela qu'il se bat depuis plusieurs années pour avoir une "force africaine de lutte antiterroriste" dotée d'un mandat et d'un financement solides de l'ONU.

Premiers contributeurs financiers à l'ONU et craignant que la force de Casques bleus déployée au Mali ne perde du coup sa neutralité, les Etats-Unis, lui préférant une coopération bilatérale, refusent jusqu'à présent cette approche ardemment défendue aussi par la France.

"Il faut que ce blocage se termine. C'est absolument essentiel", a réclamé Antonio Guterres.