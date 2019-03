Le chef d'état-major de l'armée appelle à des solutions rapides

"Toute personne sage et sensée, dotée de patriotisme et de clairvoyance, est consciente qu'à chaque problème existe une solution, voire plusieurs, quelle que soit leur complexité", a déclaré le général Ahmed Gaïd Salah au cours d'une visite d'inspection dans le sud-ouest du pays.

"Chacun doit faire preuve de responsabilité pour trouver des solutions le plus rapidement possible", a-t-il ajouté, promettant que l'armée algérienne demeurera "le rempart du peuple et de la Nation" en toutes circonstances.

Le général Gaïd Salah, un proche du chef de l'Etat et membre du premier cercle du pouvoir algérien, a salué le "patriotisme" et le "civisme inégalé" des Algériens, qui manifestent pacifiquement depuis le 22 février pour réclamer le départ du président Abdelaziz Bouteflika et du "système" au pouvoir.

Il s'est dit "convaincu que le peuple algérien, qui a toujours placé les intérêts de la Nation au-dessus de toute considération, dispose des aptitudes nécessaires pour éviter à son pays toute conjoncture pouvant être exploitée par des parties étrangères hostiles".

Il s'est aussi dit optimiste quant à la capacité de l'Algérie à relever "tous les défis" pour un "avenir meilleur" dont l'armée" algérienne "s'enorgueillit d'être l'un des artisans".

Il a également réaffirmé le "lien étroit" entre l'armée et le peuple, évoquant la "sympathie de ce dernier envers ses forces armées", pilier selon lui de l'avenir du pays.