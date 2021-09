Agriculture familiale: le Cameroun accuse trois ans de retard

Trois ans après le lancement de la décennie des Nations-unies sur l’agriculture familiale, "le Cameroun n’a pas encore élaboré son plan d’action", regrette Célestin Nga, secrétaire exécutif de la Plateforme régionale des organisations paysannes d’Afrique centrale, Propac.

Ce plan national devrait permettre aux petits producteurs du Cameroun de bénéficier des appuis financiers notamment du Fonds international et le développement agricole (FIDA) afin de produire davantage.

La Propac suit de près la situation du Cameroun, cette plateforme entrevoit d’ici quatre ans une "agriculture familiale entreprenante, modernisée et durable assurant des fonctions économiques, sociales, culturelles et écologique pour la sécurité et la souveraineté alimentaire" en Afrique centrale.

L’agriculture familiale est menacée

La décennie des Nations unies pour l’agriculture familiale couvre la période 2019-2028. Un parterre d’hommes de médias et d’acteurs de la société civile ont réfléchi à Mbalmayo, à 48 km de Yaoundé, sur les enjeux liés à l’implémentation de ce modèle agricole au Cameroun.

La solution pour encourager l’agriculteur familial, "ne peut provenir que de la révision de la loi foncière", selon Prosper Parfait Bessala Mbassi, chef traditionnel et maire de Monatélé, une commune agricole située à 90 km au nord de Yaoundé.

Le secrétaire exécutif de la Propac est plus direct: "Nous devons faire le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers, des institutions publiques, pour que des mesures soient prises afin que les conditions de vie et de travail des petits producteurs agricoles soient améliorées en plus de la formation que nous offrons aux petits producteurs agricoles".

Selon un cadre du ministère de l’Agriculture et de Développement rural, des rencontres avec quelques organisations paysannes se sont déjà tenues en vue de l’élaboration du plan d’action du Cameroun pour l’agriculture familiale sans aboutir à un document final.​