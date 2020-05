Le confinement prive de nourriture des milliers de familles zimbabwéennes

No media source currently available

Au Zimbabwe, le confinement s'éternise et les familles souffrent de faim. La pandémie de coronavirus pousse davantage dans la pauvreté les personnes les plus démunies. Rosemary Pamire se battait pour nourrir sa famille bien avant que le Zimbabwe n’entre en confinement mais désormais la situation est encore plus difficile. Elle ne sait pas d’où viendra le prochain repas et espère que les autorités vont aider les populations à subsister. Mais au Zimbabwe, un pays confronté à une crise alimentaire de plus en plus grave, où 7,7 millions de personnes, soit la moitié de la population ont besoin d’une aide alimentaire, les autorités ne savent plus où donner de la tête.