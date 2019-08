Washington et Pékin face à leurs guerres commerciales

No media source currently available

Il y a presque un an et demi, le président Donald Trump a indiqué dans un tweet que "les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner. " Mais peu après avoir annoncé une nouvelle augmentation de 10% des droits de douane sur des marchandises chinoises d'une valeur de 300 milliards de dollars, les marchés boursiers mondiaux ont chuté et les économistes ont mis en garde contre une récession imminente. Le principal responsable du commerce de Trump et un candidat démocrate à la présidence ont fait part de leurs points de vue sur l’émission "This Week". C’était sur la chaine de télévision américaine ABC.