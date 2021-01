VOA60 Afrique du 5 janvier 2020

No media source currently available

🇨🇫En République Centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra est réélu avec 53,92% des suffrages dès le premier tour selon l'autorité des élections. Des résultats contestés par l’opposition et sur lesquels la cour constitutionnelle doit se prononcer au plus tard le 19 janvier. 🇳🇪Le Niger a décrété trois jours de deuil national et va renforcer le dispositif sécuritaire dans la zone proche de la frontière malienne. Des mesures consécutives à l'attaque perpétrée samedi dernier par des terroristes et qui a fait une centaine de morts. 🇷🇼Au Rwanda, les autorités ont interdit ce mardi les déplacements entre les districts et étendu le couvre-feu nocturne pour deux semaines supplémentaires en raison d'une deuxième vague de Covid-19. Jusqu'à 57,000 personnes ont été arrêtées ces dernières semaines pour avoir violé les mesures de lutte contre l’épidémie. 🇩🇿En Algérie, un internaute de 25 ans nommé Walid Kechida, a été condamné lundi à trois ans de prison ferme pour avoir publié des images humoristiques moquant le président Abdelmadjid Tebboune et la religion. Il était en détention provisoire depuis plus de 8 mois.