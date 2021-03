VOA60 Afrique du 24 mars 2021

No media source currently available

--- Au moins douze personnes ont été tuées mardi dans des attaques menées par des membres présumés du groupe armé Forces démocratiques alliées (ADF) contre trois villages enclavés dans l'Est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris mercredi de sources locales. Depuis début 2021, plus de 25 villages ont été attaqués et plus de 200 personnes tuées dans la région, selon le Haut-commissariat de l'ONU aux réfugiés. --- Paul Rusesabagina, héros du film "Hôtel Rwanda" jugé depuis mi-février à Kigali pour "terrorisme", n'a pas comparu mercredi à son procès et a informé les autorités pénitentiaires qu'il n'assisterait plus aux audiences, estimant que son droit à se défendre était bafoué. --- La Mauritanie a réceptionné mercredi sa première livraison de vaccin contre le Covid-19, 50.000 doses de Sinopharm données par la Chine, selon l'AFP. Ce pays de plus de 4 millions d'habitants est le dernier en date en Afrique à bénéficier d'un tel don, après le Congo-Brazzaville, le Gabon ou le Niger par exemple, dans le cadre de la diplomatie menée par le géant asiatique autour de la mise à disposition de vaccins. --- En Egypte, des opérations pour débloquer un porte-conteneurs échoué dans le Canal de Suez se déroulaient mercredi sur cette route commerciale, l'une des plus fréquentées du monde, où des dizaines de navires ont été retardés, selon les autorités. Ce canal est une source essentielle de revenus pour l’Egypte ayant rapporté 5 milliards 610 millions de dollars en 2020.