USA: Nouvelles manifestations

Aux Etats-Unis, plusieurs milliers de personnes ont manifesté ces derniers jours contre les violences policières et le racisme. La colère a explosé depuis le 25 mai après le décès de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, lors de son arrestation par des policiers à Minneapolis. Certaines manifestations ont été émaillées de violences et de pillages et un couvre-feu a été imposé notamment à Washington DC, Minneapolis, Los Angeles et Houston. A l’international, des manifestations contre les brutalités policières et le racisme aux USA ont aussi eu lieu dimanche à Londres et lundi en Nouvelle-Zélande. Les rivaux des Etats-Unis dans le monde n'ont pas laissé passer l'occasion de critiquer Washington.