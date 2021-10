Premier passeport américain avec l'annotation "X" dans la case "sexe"

Le gouvernement américain a délivré le tout premier passeport avec l’annotation "X" en lieu et place des indicateurs masculin/féminin, marquant ainsi une étape importante dans la reconnaissance des droits des personnes qui ne s'identifient ni comme homme ni comme femme.

Selon le département d'État, qui est le ministère chargé de la délivrance des passeports, les autorités espèrent pouvoir offrir cette option à plus grande échelle l'année prochaine.

Le département n'a pas identifié le bénéficiaire du passeport, mais Dana Zzyym, de Fort Collins (Colorado), a déclaré à l'agence Associated Press lors d'un entretien téléphonique qu'il s'agissait de son passeport. Zzyym, qui préfère un pronom neutre de genre, est dans une bataille juridique avec le gouvernement depuis 2015 pour un passeport.

Zzyym s'est vu refuser un passeport pour avoir omis de cocher la case homme ou femme sur une demande. Selon les documents judiciaires, Zzyym a écrit "intersexe" au-dessus des cases marquées "M" et "F" et a demandé un marqueur de genre "X" à la place dans une lettre attachée à sa demande.

L'envoyée diplomatique spéciale des États-Unis pour les droits LGBTQ, Jessica Stern, a déclaré que cette décision mettait les documents gouvernementaux en conformité avec la "réalité vécue", à savoir, selon elle, qu'il existe un spectre plus large de caractéristiques sexuelles humaines que ce que reflètent les deux désignations précédentes.

"Lorsqu'une personne obtient des documents d'identité qui reflètent sa véritable identité, elle vit avec plus de dignité et de respect", a déclaré Mme Stern.

A la naissance, Zzyym avait des caractéristiques sexuelles physiques ambiguës. Ses parents ont choisi de l’élever comme un garçon, allant jusqu’à lui faire subir plusieurs opérations chirurgicales. Ces interventions n'ont toutefois pas réussi à lui donner une apparence entièrement masculine, selon les documents judiciaires.

Le département d'État a déclaré en juin qu'il s'apprêtait à ajouter un troisième marqueur de genre pour les personnes non binaires, intersexes et non conformes au genre, mais que cela prendrait du temps en raison des mises à jour nécessaires de ses systèmes informatiques. En outre, un responsable du ministère a déclaré que la demande de passeport et la mise à jour du système avec l'option de désignation "X" attendaient toujours l'approbation de l'Office of Management and Budget, qui approuve tous les formulaires gouvernementaux.

Les États-Unis rejoignent ainsi une poignée de pays, dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Népal et le Canada, qui autorisent leurs citoyens à désigner un sexe autre que masculin ou féminin sur les passeports.