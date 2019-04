Une dizaine de morts dans un naufrage dans le centre du Mali

La localité de Markala, au nord-est de la ville de Ségou, capitale de région, sur le fleuve Niger, accueille chaque dimanche une foire où convergent les habitants des villages voisins pour vendre leurs produits.

Dimanche matin, "une pirogue de forains a chaviré à Sarakala, à 5 km de Markala", a indiqué dans un communiqué le ministère des Transports, faisant état de "la mort de 9 personnes et (de) dégâts matériels", ainsi que de six rescapés.

"La surcharge est la cause de ce naufrage", a affirmé le ministère, rappelant la nécessité d'observer les consignes de sécurité.

"Nous avons pu retrouver facilement neuf corps, dont six femmes et trois hommes, et des dégâts matériels ont été enregistrés. Parmi le reste des quatre corps introuvables figure un enfant de 6 mois", a affirmé à l'AFP Amadou Diarra, un notable de Markala.

"Leur engin fluvial était chargé", a souligné Abdoulaye Saye, conseiller communal, attribuant l'ampleur de l'accident à "l'affolement des passagers". "Il y avait trop de marchandises" que les occupants de la pirogue comptaient vendre à la foire, a-t-il expliqué.

En octobre, pendant la saison des pluies, le naufrage de deux pirogues sur le fleuve Niger dans la région de Tombouctou (nord-ouest) avait fait 26 morts.