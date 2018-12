Une association pour les enfants sans Noël

L'association "Empire des enfants" accueille et prend en charge plus de 250 enfants. Ces enfants vulnérables et sans famille qui fêtent noël grâce à la solidarité des donateurs font part de leurs vœux

Bocar Sita Ba a 13 ans. Il est pensionnaire de l'empire des enfants depuis 2015.

"A l'empire des enfants, on nous aide et on prend soin de nous. Il y a des éducateurs et des animateurs qui nous encadrent. On fait du théâtre le lundi, du cirque le mardi, du taekwondo le mercredi et le vendredi, du basket. Le jeudi et le weekend c'est pour les loisirs", explique le jeune garçon.

"Pour Noël, on aimerait avoir une belle fête et beaucoup de beaux cadeaux. Moi personnellement, comme je vais à l'école, je voudrais des livres pour pouvoir lire le soir et renforcer mes capacités", ajoute-t-il.

Ibrahima Diallo a 12 ans: "J'aime le sport, le football et pour Noël, j'aimerais avoir un maillot et un ballon parce que je veux devenir un grand footballeur comme Sergio Ramos".

Mouhamed Diaw: "Je vis paisiblement à "Empire des enfants"​ depuis 1an. Pour Noël, je voudrais qu'on décore et comme cadeau je voudrais un ballon car je veux devenir footballeur comme Neymar, mon idole".

Omar Adama Diamanka, né en Guinée Bissau, pensionnaire de l’"Empire des enfants" depuis 2010: "Le plus grand cadeau qu’on aimerait -je m’exprime au nom de tous les enfants- c’est qu’un jour il n'y ait plus d’enfants dans la rue. Pour Noel également on aura des cadeaux, ce qui signifie que les enfants n’habitent pas dans la rue. Comme me le disait ma grand-mère: ‘’la rue ne fait pas d’enfant. Personne n’est né dans la rue’’."

Pour satisfaire les vœux de ces enfants, les bénévoles du centre travaillent sans relâche afin que la fête de Noël au refuge soit joyeuse.

Pour Mouhamed Fall, éducateur spécialisé à "Empire des enfants" depuis mars 2015, "la date de Noël est prise très au sérieux par la directrice".

"Elle utilise tous ses contacts pour mobiliser et permettre aux enfants de célébrer la fête comme elle se doit. C’est vraiment un grand événement que nous organisons à "Empire des enfants"​ pour inviter tous les enfants de tout bord partout où ils se trouvent, que ce soit des pensionnaires ou des non-pensionnaires. Il nous arrive de distribuer plus de 1000 cadeaux aux enfants", précise M. Fall.

"Babacar Diouf est artiste plasticien de formation et je suis animateur à "Empire des enfants". Pour lui, l'association est "une famille". "Ils ont des tontons qui sont là. C’est les encadreurs et voilà on fait le maximum pour que l’enfant puisse se sentir comme dans sa propre famille; c’est-à-dire, la cuisine, c’est les mamans. C’est tata Fatima de l’alphabétisation qui s'en charge; moi comme nounou, maitre art taekwondo et atelier de récupération".

Les activités sont étudiées pour que l'enfant se sente dans sa propre famille. Les encadreurs, les grand frères, s’occupent des élèves et assurent les activités. Ils ont installé les grillons et ont mis les sapins aux couleurs de Noël.

Kader Diop est animateur bénévole à l’"Empire des enfants": "C’est avec joie qu’on le fait. C’est une demande des enfants. Ils voulaient de sapins. On en a eu trois et on a décoré. C’est tout ce qui est important pour les enfants. Voilà, ils sont content et ils veulent que moi, avec mon gros ventre -ils m’appellent Kaderlacké- je sois le père noël."

"Empire des enfants", c'est l'engagement sans faille d'une équipe d'hommes et de femmes, qui depuis près de 15 ans sont déterminés à réduire le nombre d'enfants dans les rues de Dakar, du Sénégal et de l'Afrique.

Pour Noël, ils assurent la fête et les cadeaux pour les enfants vulnérables du centre et des quartiers de la capitale sénégalaise.