Un proche collaborateur du président ivoirien atteint par le coronavirus

Le port du masque est désormais obligatoire dans la capitale économique ivoirienne Abidjan, peuplée de cinq millions d'habitants, a annoncé jeudi le Conseil national de sécurité (CNS) consacré à l’épidémie de coronavirus en Côte d'Ivoire.

"Au titre du renforcement des dispositions de distance sociale, les nouvelles mesures portent sur : l’obligation du port de masques, notamment dans le Grand Abidjan, en veillant à leur disponibilité et leur gratuité, à commencer par le personnel de santé et les forces de Défense et de Sécurité", selon le communiqué du CNS.

Alors qu'il y a une pénurie de masques dans le pays, le CNS annonce prendre des disposition pour "la fabrication par l’industrie locale et l’importation massive de masques destinés à l’usage des populations" ainsi que pour "la production des médicaments par l’industrie pharmaceutique locale en vue de la couverture des besoins nationaux".

Parmi les autres mesures: "le confinement obligatoire à domicile de toutes les personnes fragiles, notamment les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques", "la réduction des déplacements non essentiels", "la mise en oeuvre effective du télétravail" et "la réduction du nombre de passagers dans les véhicules de transport en commun" et personnels.

L'Etat ivoirien va aussi mettre en place "une stratégie de dépistage, avec l’installation à Abidjan de 13 centres de prélèvement de proximité, sur un total de 45 qui seront déployés" dans le pays, selon le texte qui ne précise pas comment seront réalisés ces tests.

Depuis le début de l'épidémie, le pays a réalisé 2.000 tests alors qu'il est encore peu touché : 444 cas positifs, 3 décès. Toutefois, plusieurs spécialistes sous couvert de l'anonymat estiment qu'il y a beaucoup plus de cas et que le faible nombre de cas déclarés est due au faible nombre de dépistages.

Mercredi, le gouvernement avait annoncé la libération de près de 2.000 détenus : 1.000 vont être graciés et 1.000 autres à qui il restait moins de deux mois de prison vont être élargis.