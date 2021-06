Un immeuble de 12 étages s'effondre près de Miami, faisant de nombreuses victimes

Un immeuble d'appartements privés avec vue sur mer s'est effondré aux premières heures de jeudi dans la ville américaine de Surfside, en Floride.

Des dizaines de pompiers, policiers et autres secouristes ont accouru sur les lieux. Selon le quotidien Miami Herald, l'incident a fait "plusieurs victimes", même si pour l'heure les autorités se refusent à donner plus de détails.

"Nous sommes sur les lieux donc c'est encore très actif", a déclaré le sergent Marian Cruz de la police de Surfside. "Ce que je peux vous dire, c'est que l'immeuble compte douze étages. Toute la partie arrière du bâtiment s'est effondrée", a-t-il précisé.

La police a bloqué les routes voisines et des dizaines de véhicules de pompiers et de secours, d'ambulances et de voitures de police ont envahi la zone.

Les autorités ont mis en place un centre de regroupement familial pour toute personne recherchant des proches, a tweeté le service des pompiers de Miami-Dade. Une ligne téléphonique d'intervention d'urgence a été mise en place pour les personnes dont les proches vivaient dans le bâtiment.

L'effondrement de l'immeuble a répandu un nuage de débris à travers le quartier, recouvrant véhicules et maisons d'une légère couche de poussière.

Les photos et les vidéos de la scène montrent que l'effondrement a touché la moitié de la tour. Des piles de gravats et de débris entouraient la zone située juste à l'extérieur du bâtiment. Les cause de l'effondrement du bâtiment n'ont pas été révélées.