Un carambolage fait au moins 32 morts en Ouganda

Cinq véhicules se sont percutés sur une autoroute dans l'ouest de l'Ouganda mardi soir, tuant au moins 32 personnes et en blessant cinq autres, selon de multiples témoignages concordants.

Irene Nakasiita, responsable de la communication à la Croix-Rouge ougandaise, a déclaré mercredi que l'accident s'était produit sur l'autoroute Fort Portal-Kasese, une voie étroite en construction dans le district de Kasese.

Les premiers rapports indiquent qu'une camionnette en excès de vitesse transportant un cercueil pour un enterrement est entré en collision avec une autre voiture avant qu'un troisième véhicule transportant plusieurs personnes ne s'écrase dans le tas et que deux autres conducteurs ne perdent le contrôle et ne s'engouffrent dans les véhicules accidentés.

Le quotidien gouvernemental Daily Monitor a interviewé un témoin qui a également décrit la scène comme un accident de réaction en chaîne.

La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident.

En Ouganda, plus de 2 000 personnes perdent la vie par an dans les accidents de la route, ce qui place ce pays d'Afrique de l'Est parmi les nations où le nombre de morts sur les routes est le plus élevé.