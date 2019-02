Un bénéfice record de 120 millions d'euros pour Liverpool

Le bénéfice avant impôt est de 125 millions de livres (140 millions d'euros), une hausse de près de 50% en un an expliquée par l'augmentation des revenus sur et en dehors du terrain.

Les Reds ont notamment atteint la finale de la Ligue des champions, et ont vu leur recette de droits TV, sponsoring et billetterie augmenter.

Plus de 150 millions d'euros ont aussi été récupérés grâce aux transferts, notamment celui de Philippe Coutinho à Barcelone pour 160 millions d'euros, compensant les achats de Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain, Andrew Robertson, Dominic Solanke et Virgil Van Dijk.

Mais les résultats annoncés ne tiennent pas compte des récents achats de Naby Keita, Fabinho, Xherdan Shaqiri et Alisson Becker pour environ 190 millions d'euros.

"Les résultats financiers dépendent des transferts et des dates de paiement, mais ils prouvent le renforcement de notre structure financière et que les bénéfices sont réinvestis dans l'équipe et les infrastructures", s'est satisfait Andy Hughes, directeur financier de Liverpool.

Le précédent record, 90 millions d'euros de bénéfice après impôts, était détenu par Leicester en 2017, la saison suivant leur titre surprise de champion d'Angleterre.

Liverpool est le 7e club le plus riche du monde selon la liste de référence établie par le cabinet Deloitte en janvier 2019, avec 514 millions d'euros, le Real Madrid étant en tête (750 M EUR).

Les Reds sont actuellement en tête de la Premier League.