Un an après la chute du président Keïta, "tout est à refaire" au Mali

Il y a de cela un an, le régime du Président Ibrahim Boubacar KEITA cédait à la pression de la rue et des militaires du CNSP. Acculé par le mouvement du M5-RFP, et après de multiples échecs, l’armée décide d’intervenir en déposant le Président. Un an après, le Mali est dirigé par le Chef de la junte Assimi GOITA et son Chef de gouvernement, Choguel MAIGA leader du M5. Qu’est-ce qui a changé en un an ? Quel est le regard que portent les Maliens sur junte ? Elément de réponse avec notre correspondant à Bamako Moctar Barry.