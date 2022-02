Ukraine: 368 000 réfugiés dans les pays voisins, des banques russes exclues de SWIFT

Au moins 368 000 personnes ont fui les combats en Ukraine pour chercher refuge dans les pays voisins, selon le dernier décompte du HCR, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, qui précise que ce nombre va continuer d'augmenter et pourrait atteindre 4 millions de personnes.



Le porte-parole Chris Meizer a déclaré sur Twitter que la file de voitures au point de passage entre la Pologne et l'Ukraine s'étendait sur 14 km et que les personnes fuyant l'Ukraine, pour la plupart des femmes et des enfants, avaient dû supporter de longues attentes dans des températures glaciales pendant la nuit.

Le gouvernement polonais a déclaré samedi que plus de 100 000 Ukrainiens avaient franchi la frontière polono-ukrainienne au cours des seules dernières 48 heures.

Infrastructures critiques en jeu

Sur le terrain, on craint de plus en plus que les forces russes ne se tournent davantage vers les infrastructures civiles essentielles comme les ponts. Certaines infrastructures civiles critiques ont déjà été touchées et l'armée ukrainienne a dit avoir intercepté un missile qui se dirigeait vers un barrage proche, dont la rupture aurait pu provoquer une inondation majeure des quartiers de faible altitude situés près du fleuve Dniepr.

Les forces russes ont également pris pour cible un site d'élimination des déchets radioactifs à Kiev, selon les autorités ukrainiennes.

Pluie de sanctions

Sur le plan diplomatique, les pays occidentaux s’activent à faire pression sur Moscou par une pluie de sanctions.

Les ministres des affaires étrangères de l'Union européenne adopteront une troisième série de sanctions contre la Russie lors d'une réunion virtuelle qui se tiendra plus tard dans la journée de dimanche, a déclaré le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.

Les mesures comprendront l'exclusion de certaines banques russes du système mondial de paiement SWIFT, a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Avec Agences.