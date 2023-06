Tunisie: le corps d'un enfant repêché après le naufrage d'un bateau de migrants

Le corps de l'enfant, vêtu d'une combinaison d'hiver rose et d'un bonnet de laine gris, a été récupéré lors d'une patrouille au large de la ville de Sfax, dans le centre-est de la Tunisie, selon le journaliste qui accompagnait les gardes-côtes à bord de leur vedette. Il a été repêché dans une zone entre le littoral de Sfax et l'île de Kerkennah.

Les gardes-côtes ont estimé que l'enfant pourrait être de nationalité camerounaise, plus de 200 migrants originaires de ce pays ayant été secourus au large de Sfax ces deux derniers jours après le naufrage de leurs embarcations. La mère de l'enfant est portée disparue, selon la même source.



Contactée par l'AFP, l'ambassade de Cameroun à Tunis n'a pas été en mesure de confirmer ces informations. Le procureur général et porte-parole du tribunal de Sfax, Faouzi Masmoudi, a affirmé à l'AFP que deux bateaux de migrants clandestins originaires d'Afrique subsaharienne avaient fait naufrage mercredi au large des côtes de la ville.



Le premier naufrage a fait six morts alors que 39 migrants ont été secourus. Douze passagers du second bateau sinistré ont pu être sauvés et 41 autres sont portés disparus, selon la même source. M. Masmoudi n'a pas été en mesure de préciser si l'enfant repêché se trouvait à bord de l'une de ces embarcations.

Sfax, deuxième ville de Tunisie, est le point de départ d'un grand nombre de traversées illégales de migrants clandestins vers l'Italie. Certaines portions du territoire tunisien se trouvent à moins de 150 km de l'île italienne de Lampedusa et des tentatives de migration clandestine de personnes originaires d'Afrique subsaharienne mais également de nombreux Tunisiens, sont régulièrement enregistrées.



Les départs de migrants africains de Tunisie se sont intensifiés après un discours le 21 février du président Kais Saied pourfendant l'immigration clandestine et la présentant comme une menace démographique pour son pays. La Tunisie traverse une grave crise politico-économique qui pousse aussi de nombreux Tunisiens à essayer de gagner clandestinement l'Europe par la mer au péril de leur vie.



La garde nationale tunisienne a annoncé le 25 mai l'arrestation d'un important passeur déjà condamné à un total de 79 années de prison, accusé d'avoir notamment organisé un départ de migrants tunisiens qui s'est terminé par un naufrage et 20 morts.