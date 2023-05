Un migrant subsaharien tué dans une attaque par des jeunes Tunisiens

Cette attaque a été menée du 22 au 23 mai par sept Tunisiens munis de couteaux et de sabres, contre 19 migrants réunis dans une habitation à El Haffara, un quartier populaire de Sfax, a affirmé à l'AFP le procureur général et porte-parole du tribunal, Faouzi Masmoudi.

Un Béninois de 30 ans est mort dans cette attaque et cinq autres personnes ressortissantes de pays d'Afrique subsaharienne ont été hospitalisées. "Elles ne sont pas grièvement blessées", selon la même source. Trois Tunisiens âgés de 17, 23 et 36 ans ont été arrêtés après l'ouverture d'une enquête judiciaire, a précisé M. Masmoudi.



Plusieurs ONG ont dénoncé ce crime qui "intervient dans un contexte de discours ininterrompus d'incitation à la haine et au racisme contre les migrants d'Afrique subsaharienne", selon un communiqué diffusé par le FTDES (Forum tunisien des droits économiques et sociaux).



Des vidéos montrent, selon les résultats préliminaires de l'enquête, sept hommes attaquant des migrants, a ajouté M. Masmoudi, indiquant que l'enquête se poursuivait notamment pour connaître les motivations des agresseurs.



"Les discours de haine et d'intimidation contre les migrants (d'Afrique subsaharienne) diffusés sur les réseaux sociaux contribuent à la mobilisation contre les groupes les plus vulnérables et alimentent des comportements violents à leur encontre", ont dénoncé 23 ONG dans un communiqué commun. Ces organisations, dont la Ligue tunisienne des droits de l'Homme et l'Organisation mondiale contre la torture, ont fustigé "un climat d'impunité et de normalisation de la violence", dont elles ont rendu responsable le président tunisien Kais Saied.

Les départs de migrants africains de Tunisie se sont intensifiés après un discours le 21 février de M. Saied pourfendant l'immigration clandestine et la présentant comme une menace démographique pour son pays. Une partie importante des 21.000 ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne recensés officiellement, pour la plupart en situation irrégulière, ont perdu du jour au lendemain leur travail et leur logement, du fait d'une campagne contre les clandestins. Des cas d'agressions ont été recensés.



La plupart des migrants provenant de pays d'Afrique subsaharienne viennent en Tunisie pour tenter ensuite d'immigrer par la mer vers l'Europe, en débarquant clandestinement sur les côtes italiennes.