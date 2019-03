Tshisekedi veut lutter contre le mariage précoce des jeunes filles

"Je prends l'engagement de lutter contre le mariage précoce des jeunes filles pour qu'elles puissent toutes aller à l'école", a déclaré M. Tshisekedi qui s'adressait à une vingtaine des femmes, représentantes de toutes les Congolaises.

"Je suis conscient qu'il y aura des réticences et des freins à sa mise en œuvre mais il nous faudrait résolument adopter des nouvelles approches pour faire évoluer les mentalités", a répondu l'ex-opposant récemment élu.

Dans certaines traditions, particulièrement dans des milieux ruraux, des parents donnent en mariage leurs filles mineures contre le versement d'une dot conséquente.

Et dans des provinces en proie aux violences, notamment dans le Kasaï (centre), des miliciens réduisent "des femmes et des jeunes filles en esclaves sexuelles", a expliqué dans la journée Sheila Keetharuth, experte de l'ONU chargée du suivi des recommandations après des violences dans le Kasaï.

"Je ne ménagerais aucun effort pour éradiquer ce fléau durant mon mandat", a promis M. Tshisekedi.

"Aux femmes de la partie est de la RDC, victimes de nombreux groupes armés, vos souffrances doivent prendre fin et vos larmes cesser de couler. Il est plus que temps que l'impunité cesse et que les sanctions exemplaires puissent suivre", a-t-il poursuivi.

Le président Tshisekedi a réuni pour la célébration de la journée de la femme "un panel complet des femmes de différents secteurs" avec qui il a échangé sur "des questions sécuritaires, des violences sexuelles", a déclaré Nicole Sulu, initiatrice du célèbre réseau Makutano qui réunit chaque année des opérateurs économiques de la RDC.