Trump donne le coup d'envoi aux 70 ans d'une Otan qu'il aime critiquer L'Otan célèbre ses 70 ans à Washington et, ironie du sort, c'est son principal détracteur au sein même de l'Alliance qui va lancer les festivités: Donald Trump, qui reçoit mardi son secrétaire général Jens Stoltenberg. L'ex-Premier ministre norvégien, dont le mandat à la tête de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord vient d'être prolongé jusqu'en 2022, est attendu dans l'après-midi à la Maison Blanche, à la veille d'une réunion ministérielle de deux jours dans la capitale américaine. Si la "menace" russe est de nouveau la principale priorité des 29 Etats membres, le président des Etats-Unis n'a, lui, qu'une seule idée en tête quand il s'agit l'Otan: un meilleur partage du "fardeau", pour que les pays européens contribuent davantage à la défense commune au lieu, dit-il, de compter sur les faramineuses dépenses militaires américaines. Depuis son arrivée au pouvoir début 2017, le milliardaire républicain n'a eu de cesse de bousculer les Alliés, semblant parfois mettre en cause l'utilité même de l'Otan et le bien fondé de son principal pilier, l'article 5 du traité qui prévoit qu'en cas d'attaque contre un pays membre, tous les autres volent à son secours. Lire aussi : Le Congrès américain invite le chef de l'Otan pour un discours le 3 avril Il insiste surtout sans ménagement pour que chaque gouvernement porte son effort militaire à 2% de son produit intérieur brut (PIB) en 2024 au plus tard, conformément à une règle fixée il y a cinq ans. Première visée: l'Allemagne, qui est encore très loin du but avec 1,5% prévu en 2024. - Mesures antirusses - "J'attends de l'Allemagne qu'elle respecte l'engagement pris avec tous les autres alliés de l'Otan", a déclaré à Bruxelles Jens Stoltenberg, se faisant l'écho des demandes américaines avant de s'envoler pour les Etats-Unis. Mais le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas, tout en reconnaissant que les Européens devaient "faire davantage" pour leur sécurité, a semblé juger suffisant l'effort de Berlin. Surtout, dans une allusion à peine voilée à Donald Trump, il a éreinté lors d'une conférence à New York "les débats publics sur le partage du fardeau au sein de l'Otan", estimant qu'ils "provoquent l'incertitude au moment où la Russie met à l'épreuve notre unité, encore et toujours". Créée pour contrer l'Union soviétique en Europe, l'Alliance est de fait encore aux prises avec Moscou dans un contexte international aux faux airs de nouvelle Guerre froide. Les pays membres devraient donc, selon le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, qui accueille ses 28 homologues pour des célébrations plutôt modestes, "annoncer une autre série de mesures communes contre ce que la Russie fait en Crimée", la péninsule ukrainienne annexée en 2014. "Nous allons regarder comment faire davantage dans la région de la mer Noire. Nous allons faire plus de surveillance, il y aura plus de navires de pays de l'Otan dans la mer Noire", a prévenu lundi l'ambassadrice américaine auprès de l'Alliance atlantique, Kay Bailey Hutchison. La dispute entre la Turquie et les Etats-Unis, tous deux membres de l'Otan, autour de la volonté turque d'acquérir le système russe antimissiles S-400, pourrait aussi s'inviter à la réunion ministérielle. A la veille de la rencontre, Washington a augmenté la pression sur Ankara en suspendant toute livraison aux Turcs en lien avec les avions de combats américains F-35. Avec AFP Voir plus













Sibeth Ndiaye, nouvelle porte-parole du gouvernement français Sibeth Ndiaye, nommée secrétaire d’Etat et porte-parole du gouvernement le 31 mars, a remercié le Sénégal, son "pays de naissance", en prenant lundi ses fonctions. "Soyons en sûrs. Hier, le doute m'a submergée lorsque j'ai vu la marche se dresser devant moi", a déclaré celle qui supervisait le service presse du président Emmanuel Macron. "C'est d'ailleurs vers les miens, ma famille, mes amis, que je me suis tournée. Je veux les remercier ici très profondément du soutien qu'ils m'ont apporté. C'est aussi au Sénégal, le pays de ma naissance, que j'ai puisé le courage de gravir cette marche en toute humilité", a-t-elle ajouté lors de la passation de pouvoirs avec l'ancien porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, démissionnaire pour briguer la mairie de Paris. "C'est dans mon enfance que j'ai été chercher ces paroles souvent prononcées par nos parents pour nous aider, mes sœurs et moi, à briser les plafonds de verre: «là où tu es, tu es à ta place.» La France m'a beaucoup donné. Aujourd'hui, c'est à mon tour de le lui rendre", a-t-elle poursuivi lors d'une déclaration avant d’intégrer ses nouveaux bureaux. "Cette marche, je la franchis avec la fierté de servir la France, ce pays que je me suis choisi parce qu'avant même d'être Française, j'ai compté parmi les engagés de ce pays", a ajouté la ministre. Native de Dakar, naturalisée en 2016, cette franco-sénégalaise de 39 ans est entrée à l'Elysée, le palais présidentiel, en tant que conseillère pour la presse, après avoir occupé la même fonction quand M. Macron était ministre de l'Economie sous la présidence de François Hollande. Quand Emmanuel Macron fonde son parti "En marche!", elle l'y suit comme conseillère presse de la campagne. Lors de sa prise de fonctions, Mme Ndiaye a souhaité que son ministère soit "d'abord celui de l'écoute". Voir plus













Des milliers de femmes dans la rue contre les "idées rétrogrades" du congrès des familles à Vérone Des milliers de femmes venues d'Italie et de toute l'Europe sont descendues dans la rue samedi à Vérone pour protester contre les "idées rétrogrades" du Congrès mondial des familles, réunion de militants ultra-conservateurs, anti-avortement et défenseurs d'un modèle familial traditionnel. Le cortège pacifique et multicolore, estimé à 20.000 personnes, a sillonné dans l'après-midi le centre ville pour dénoncer les thèses défendues par les congressistes réunis dans la cité de Vénétie (nord-est) pour cette réunion qui fracture la majorité au pouvoir en Italie formée par la Ligue (extrême droite) et le Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème). A l'initiative du mouvement féministe "Non una di Meno" ("Pas une de Moins"), un flash mob (rassemblement éclair) avait eu lieu un peu plus tôt à proximité du bâtiment où se déroulent les débats. L'édifice est entouré par un important dispositif des forces de l'ordre pour empêcher d'éventuels affrontements. Des militantes venues d'Espagne, d'Allemagne, de Croatie, de Suisse, de Grande-Bretagne, de Pologne ont entonné des chants, fustigeant idées "anachroniques, discriminatoires, rétrogrades et homophobes". Certaines brandissaient une banderole sur laquelle était écrit: "Pour nos corps et nos désirs, c'est nous qui décidons". "Ici à Vérone, des lobbies internationaux comme ce Congrès mondial et des groupes néolibéraux veulent imposer le modèle selon lequel chaque homme doit avoir une femme", a déclaré l'Argentine Marta Dillon, fondatrice de "Pas une de Moins". "C'est pourquoi ils se battent pour une famille fermée qui est une machine à violence", a-t-elle ajouté. L'intervention du populaire ministre de l'Intérieur et chef de la Ligue, Matteo Salvini, a constitué le point fort de cette 2e journée, également marquée par le lancement d'un comité réclamant un référendum pour l'abrogation de la loi dite "194", qui a légalisé l'avortement en Italie en 1978. "Nous ne sommes pas ici pour supprimer des droits à qui que ce soit: il n'y a pas de débat ni sur l'avortement, ni sur la mariage, chacun fait l'amour avec qui il veut et dîne avec qui il veut", a déclaré Matteo Salvini à la tribune. "Je suis bien le dernier à pouvoir témoigner de la famille traditionnelle: je suis séparé, divorcé. J'ai fait des erreurs mais on apprend de ses erreurs et je ne permets pas de juger ce que font les autres", a-t-il poursuivi. - 'Vision du Moyen Age' - Le pape François a lui aussi commenté le congrès de Vérone depuis l'avion qui le menait samedi au Maroc pour une visite de deux jours. Le souverain pontife a jugé "équilibrée" la vision exprimée il y a quelques jours sur l'événement par le cardinal Pietro Parolin, numéro 2 du Vatican. "La substance (le sujet de fond) est correcte mais la méthode est mauvaise", avait déclaré Mgr Parolin. La polémique s'est poursuivie samedi au sujet d'un petit "gadget" anti-avortement en caoutchouc remis en "cadeau" aux participants du congrès et représentant un foetus de 10 semaines portant la mention "l'avortement arrête un coeur qui bat". Une initiative dénoncée comme "monstrueuse" par la militante féministe et ancienne présidente de la Chambre des députés italiens, Laura Boldrini. Inauguré en 1997 par l'Américain Brian Brown, président de l'Organisation internationale de la famille, le congrès mondial réunit chaque année depuis 2012 les défenseurs de la famille traditionnelle. Son credo: "affirmer, célébrer et défendre la famille naturelle comme seule unité fondamentale et durable de la société". Les précédentes éditions ont eu lieu l'an dernier en Moldavie, sous le patronage du président moldave Igor Dodon, présent à Vérone, et en 2017 à Budapest avec la participation du Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Le choix de l'Italie cette année a toutefois fait des vagues dans la péninsule, y compris au sein du gouvernement. Sous la pression, la présidence du Conseil des ministres a retiré son patronage, accordé néanmoins par le ministère de la Famille, dirigé par Lorenzo Fontana, membre de la Ligue (extrême droite) et ardent défenseur de la famille traditionnelle. Et si Matteo Salvini, qui est aussi vice-président du Conseil italien, a apporté son soutien aux familles "composées d'un papa et d'une maman", son homologue du gouvernement Luigi Di Maio a clairement pris ses distances. "La vision défendue par ce congrès à Vérone est une vision du monde appartenant substantiellement au Moyen Âge, qui considère la femme comme soumise", a déclaré M. Di Maio, chef de file du Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème). Au nombre des participants cette année figurent, outre le président moldave, la ministre ultra-conservatrice hongroise de la Famille, Katalin Novak, ou un dirigeant de l'Eglise orthodoxe russe, Dmitri Smirnov. Voir plus













Le rapport du procureur spécial Mueller rendu public d'ici mi-avril Le rapport du procureur spécial Robert Mueller, qui a enquêté pendant près de deux ans sur d'éventuels liens entre les proches de Donald Trump et la Russie, sera rendu public d'ici mi-avril, a annoncé vendredi le ministre américain de la Justice Bill Barr. "Je pense que nous serons en position de diffuser le rapport d'ici mi-avril, si ce n'est plus tôt", a-t-il indiqué dans un courrier au Congrès. M. Barr a publié dimanche un résumé de quatre pages de ce document, selon lequel il n'existe pas de preuves démontrant une coordination entre l'équipe Trump et Moscou pour influencer la présidentielle de 2016. Voir plus













