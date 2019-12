Trois militaires et une "vingtaine de terroristes" tués dans le Nord

"Le détachement militaire de Bahn (province du Loroum, Nord) a été la cible d'une attaque au cours de la nuit (lundi à mardi). Trois éléments ont malheureusement été tués au cours de cette attaque qui a fait également quatre blessés", a indiqué à l'AFP une source sécuritaire.

"Dans la même nuit, le détachement de Toeni (province du Sourou, Nord-ouest) a subi aussi une attaque. Là, il y a quatre blessés", a poursuivi la même source.

La "riposte" par les forces de défense et de sécurité a "permis de neutraliser une vingtaine de terroristes", a indiqué une autre source sécuritaire, confirmant les deux attaques.

Déjà, le 18 octobre, cinq membres des forces de défense et de sécurité avaient été tués et 11 blessés au cours de deux attaques simultanées à Bahn et Yensé (Nord), selon l'armée.

Et dimanche, 14 fidèles ont été tuées lors de l'attaque d'une église protestante, dans l'est du Burkina Faso, près de la frontière nigérienne.

Depuis début 2015, les attaques djihadistes, de plus en plus fréquentes et meurtrières en particulier dans le nord et l'est du Burkina, ont fait plus de 700 morts, selon un décompte de l'AFP et environ 500.000 déplacés internes et réfugiés, d'après les Nations unies.

Ces attaques, quasi quotidiennes, sont rarement revendiquées mais attribuées à des groupes armés djihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda et d'autres au groupe État islamique.

Les forces de l'ordre, qui paient un lourd tribut, semblent incapables d'enrayer les violences djihadistes. Elles restent sous-équipées et sous-entraînées, en dépit des discours volontaristes du gouvernement.

Depuis début novembre, les forces de défense et de sécurité ont annoncé avoir tué 76 djihadistes lors de plusieurs opérations, sans que l'on puisse confirmer ces bilans de manière indépendante.