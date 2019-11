Le Burkina entièrement déconseillé aux voyageurs américains

Selon le ministère américain des Affaires étrangères, le Burkina Faso est désormais à l'échelon le plus élevé de menaces pour les voyageurs, "en raison du terrorisme, de la criminalité et des enlèvements".

De nombreuses prises d'otages ont eu lieu ces dernières années dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, confronté depuis 2015 à des attaques jihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières.

Au total, les attaques attribuées aux groupes jihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda, d'autres à l'organisation Etat islamique, ont fait près de 700 morts au Burkina Faso depuis début 2015, selon un comptage de l'AFP, et environ 500.000 déplacés internes et réfugiés, selon l'ONU.

Avec AFP