Treize personnes tuées dans une attaque suivie de représailles intercommunautaires

"Des individus armés non identifiés ont attaqué mardi matin le village de Yirgou et tués six personnes dont le chef du village", a déclaré à l'AFP une source sécuritaire, sous le couvert de l'anonymat.

"Selon des témoins, ils sont arrivés à bord de motocyclettes en tirant des coups de feu en l'air (…). Certains se sont rendus au domicile du chef de village qu'ils ont abattu avec un de ses fils avant de repartir", a-t-elle ajouté.

Un habitant de Barsalogo, joint depuis Ouagadougou, a raconté à l'AFP qu'après le départ des assaillants, "des groupes de Mossis proches du chef de village ont attaqué un campement de Peuls, accusés d'être complices des terroristes".

"Sept éleveurs peuls ont été lynchés à mort" par ces groupes qui ont également incendiés leurs cases, a confirmé à l'AFP une source sécuritaire, précisant qu'un dispositif de sécurité a été déployé sur les lieux.

Les Mossis sont l'ethnie majoritaire au Burkina. Les Peuls sont des éleveurs nomades présents dans toute l'Afrique de l'Ouest, qui dénoncent leur assimilation aux groupes jihadistes de la région, rejoints par certains membres de leur communauté.

Lundi, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a décrété l'état d'urgence dans plusieurs régions du pays, pour contrer la menace terroriste des islamistes armés.

Le Burkina Faso est confronté depuis trois ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières. D'abord concentrées dans le nord du pays, elles se sont ensuite étendues à d'autres régions dont celle de l'Est, frontalière du Togo et du Bénin.

Les attaques attribuées notamment aux groupes jihadistes Ansaroul Islam et Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM)ont fait plus de 270 morts depuis 2015.Ouagadougou, la capitale, a été frappée à trois reprises.