La dure réalité du travail dans une carrière de granite

Dans le quartier Pissy, à la sortie Ouest de Ouagadougou, femmes, hommes, enfants, tous travaillent dans une carrière de granite.

D’un côté, des hommes cassent de gros blocs de granite, et de l’autre, des femmes et des enfants sous des hangars de fortune, les réduisent encore plus petits pour en faire du gravier. Ils les transportent ensuite hors de ces grands trous creusés depuis plus de 20 ans.

Un travail pénible, reconnait Jean-Baptiste Guibila qui travaille dans cette carrière depuis l’an 2000.

"On se débrouille. Le travail est très difficile. Mais il faut grouiller chercher le pain quotidien. C’est mieux. Souvent on a des blessures, des accidents de travail".

Aminata Sana a fait 8 ans dans la carrière. Elle n’a plus envie de faire ce travail ni aucun de ces cinq enfants.

"Je gagne un peu, mais ce n’est pas facile. J’ai cinq enfants. Je ne veux plus faire ce travail et je ne vais pas hésiter. Quand tu fais ce travail toute la journée, la nuit, tu as tout le corps qui fait mal. Je ne prie pas Dieu qu’un de mes enfants fasse ce travail".

Sur le site, de la fumée et de la poussière se dégagent en permanence. Ce qui n’est pas sans conséquences sur la santé de ces personnes.

Selon le Dr Risgaud Ouédraogo, médecin pneumologue au CHU-Yalgado, "ces personnes sont exposées à des pathologies respiratoires très graves".

Il poursuit : "On parle de pneumoconioses qui sont des pathologies respiratoires dues à l’inhalation de poussières minérales. Ces patients, à la longue, au bout de 10 à 20 ans, vont présenter des difficultés à respirer".

"Également aussi des infections pulmonaires à répétition dues à l’inhalation de ces poussières minérales", ajoute-t-il. "On en reçoit généralement qui viennent à un stade déjà avancé. Au stade d’insuffisance respiratoire chronique avec des complications au niveau cardiaque et ces patients sont obligés d’être sous oxygène en permanence. Et généralement, la prise en charge est difficile à honorer pour ces types de patients".

Selon les témoignages, au moins 4.000 personnes sont sur ce site de granite. Ces populations extrêmement démunies cherchent le minimum pour vivre, au risque de leur vie.