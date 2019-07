Togo: peu d'engouement pour les premières municipales depuis 32 ans

“Choco Togo” est une jeune entreprise togolaise qui promeut la transformation du cacao sur place et assure aux cultivateurs locaux un prix d'achat nettement au-dessus des prix du marché.

Nous sommes dans une unité de production de Chocolat à Lomé. Et oui, depuis 2014, le Togo produit du chocolat et non des moindres.

Choco Togo, le chocolat made in Togo, dont les caractéristiques en font un chocolat particulier. Eric Agbokou, directeur de Choco Togo.

"Choco Togo est un chocolat bio, un chocolat naturel, un chocolat qui se différencie des autres chocolats. Parce que nous ne faisons que du chocolat noir. Nous ne pouvons pas faire un chocolat en bas de 50% de teneur de cacao parce que les gens veulent manger du chocolat et non du sucre. C’est un chocolat qui résiste à la température ambiante. Aujourd’hui nous sommes à 30 degrés et au-delà, nous n’avons pas besoin de réfrigérateur pour pouvoir conserver notre chocolat".

Choco Togo dispose de deux sites, le premier se trouve Kpalimé, à 110 kilomètres au Nord-ouest de Lomé, où se fait le décorticage des fèves avant que la pâte de cacao n’arrive sur le site de la production du chocolat proprement dit, qui est à Lomé. Ewoènam Dégli, Assistante de production à Choco Togo

"Une fois la pâte de cacao à Lomé, on prépare ça dans la machine avec du sucre roux pour avoir un chocolat plus raffiné. Au niveau de la production, nous avons premièrement le tempérage qui permet au chocolat d’être plus éclatant et plus dure à casser. Après le tempérage, on a le pesage, le moulage et la réfrigération. Après ça on a le démoulage et là on commence les emballages. On a l’emballage primaire, l’emballage secondaire, l’étiquetage et puis le raphia".

Choco togo fait partie des produits ‘made in Togo’ que le pays affiche fièrement lors des foires et fora économiques. Le français Yan Novert a découvert Choco Togo, lors d’un forum à Lomé et en a été conquis.

"On a pu avoir l’occasion de gouter à ce chocolat qui est très bon. Bravo à l’initiative et j’ai compris que c’est fait par des femmes, c’est encore mieux. Les pays européens recherchent maintenant des produits qui ne sont pas forcément trop transformés. A partir du moment où ça reste naturelle, c’est positif".

Choco Togo se réclame aussi une entreprise sociale comme le soutient son directeur Eric Agbokou.

"Notre vision, c’est que le cacao n’est pas plus important que le cacaoculteur. L’homme est au centre de nos démarches. Le cacao doit être vendu à un prix particulier permettant au cacaoculteur aussi de jouir de la vie. C’est pourquoi à notre niveau, nous ne payons pas le cacao au prix du marché. Nous payons toujours au double du prix du marché. Donc si le cacao aujourd’hui est à 1000 francs, nous le prenons à 2000".

Pour produire ses chocolats, Choco Togo utilise une variété rare du cacao appelée "Amelonado". Du décorticage jusqu’à l’emballage en passant par la production, toute la chaîne est assurée par une cinquantaine de femmes.