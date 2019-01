Thierry Henry suspendu de ses fonctions d'entraîneur

L'équipe d'Henry, qui avait été nommé entraîneur le 13 octobre dernier après le licenciement de Leonardo Jardim, est avant-dernière de Ligue 1 et restait sur deux défaites cinglantes à domicile contre Strasbourg (5-1) en L1 et Metz (3-1), un club de L2, en Coupe de France.

La première de "Titi" comme entraîneur tourne au fiasco monumental, et Monaco change une deuxième fois d'entraîneur cette saison, après avoir fait signer le champion du monde 1998 jusqu'en 2021. Passi, arrivé le 20 décembre pour être l'adjoint d'Henry, prend les rênes de l'équipe.

Depuis son retour dans son club formateur, Thierry Henry n'a remporté que quatre matches sur vingt, dont seulement deux matches de L1, à Caen (1-0) et Amiens (2-0), pour sept défaites et deux nuls qui laissent l'ASM à la 19e et avant-dernière place.

Éliminé en Ligue des champions et en Coupe de France, il ne reste que la Coupe de la Ligue à Monaco, avec une demi-finale à Guingamp mardi.

Tendu ces derniers temps, Henry s'était emporté contre l'arbitrage vidéo et avait publiquement regretté avoir insulté un joueur de Strasbourg, Kenny Lala, pour l'avoir insulté.

Passé en conférence de presse dans l'après-midi, Henry avait répondu sur sa situation. "Les rumeurs ne sont pas un problème. Il y en a toujours dans le foot", disait-il.

"Le plus important est de sauver le club. Mon futur n'est pas un problème", assurait-il.

Il avait rappelé avoir déjà traversé "plein de difficultés dans ma carrière. Vous les oubliez". Mais "en tant que coach, oui", il s'agissait de ses pires difficultés, avait admis le jeune (41 ans) entraîneur.

"Mais je n'ai aucun problème, disait-il encore. Je suis arrivé, le club était dans un état... J'ai essayé de mettre beaucoup de choses sur pied que vous n'avez pas vues."