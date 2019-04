Sensibilisation autour de la tuberculose à Dakar

Il faut généralement 6 mois pour traiter la tuberculose avec des médicaments à prendre systématiquement et quotidiennement. À Dakar, le centre de santé Gaspard Kamara applique le TDO, traitement directement observé.

Ndack Diop, assistante sociale, raconte que "le traitement directement observé permet de prendre le médicament et de le donner directement au patient qui le boit devant nous, devant un personnel de santé qui supervise".

"Vous savez que la tuberculose est une affection sociale et les gens ont tendance à fuir parce que c'est une affection très contagieuse et donc le TDO nous permet de suivre le patient. Autre avantage, les médicaments sont tellement efficaces que le patient a l'impression d'être guéri. Nous avec les prises supervisées, ça nous permet au jour le jour de lui rappeler que c'est un traitement de 6 mois à suivre à la lettre et que chaque jour, il doit venir afin que nous puissions l'accompagner jusqu'à sa guérison," poursuit Ndack Diop.





Avant le traitement, il faut d'abord diagnostiquer la maladie et pour cela les autorités préconisent un dépistage précoce et efficace.

Le Docteur Pape Amadou Lamine Gueye, pharmacien et biologiste au laboratoire du programme national de lutte contre la tuberculose explique que "c'est un appareil qui permet de dire qu'il y a la tuberculose et il donne la sensibilité à une des molécules phares dans le traitement de la tuberculose".

"Si la microscopie ratait beaucoup de patients parce qu’on ne voyait pas leurs maladies, avec le Genexpert, tous ces cas qui étaient ratés seront détectés. La conséquence, c'est que du point de vue thérapeutique, il y aura un raccourcissement du délai de prise en charge du traitement des patients. Et cela peut (avoir un) impact sur la réduction du nombre de décès", souligne-t-il.



La banlieue dakaroise est l'un des endroits les plus touchés par la tuberculose. Les jeunes se sont donc mobilisés pour inverser cette tendance.

Pour Pape Faye, secrétaire-exécutif du comité de développement du centre de santé de Waaxinane Nimzatt, "la situation est dangereuse, nous avons même peur, car à chaque fois qu'on répertorie cinq cas de tuberculose dans le département, les trois sont issus de notre commune".

Il conclut : "C'est pour cela qu'en tant que jeunes membres du comité de développement sanitaire, nous avons réuni toutes les composantes de la société pour davantage sensibiliser la population. Et il faut que tout le monde s'y mette pour qu'on réussisse."



La tuberculose est un problème majeur de santé publique en Afrique. Le Sénégal a mis en place un programme national de lutte contre la tuberculose depuis 1985.

La tuberculose est une priorité sanitaire nationale et beaucoup de ressources sont allouées à la lutte contre la maladie à travers l’Etat et les partenaires.